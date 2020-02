Comenzó en Tigre la entrega de tarjetas AlimentAR

La tarjeta AlimentAR comenzó a distribuirse en el Municipio de Tigre. El intendente Julio Zamora acompañó a los primeros 3.500 beneficiarios del programa, que en el distrito alcanza a un total de 13.855 vecinos. La jornada se realizó en el Microestadio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de General Pacheco y se extenderá hasta el viernes 7 de febrero, de 7 a 14 hs, solo para aquellas personas que previamente fueron convocadas por la ANSES."En el marco del Plan Argentina contra el Hambre, hoy se están repartiendo las primeras tarjetas que le van a permitir inyectar a la economía de nuestra comunidad 70 millones de pesos. Eso implica la preocupación de luchar contra el flagelo del hambre para que ningún habitante de nuestro país sufra sus consecuencias; como así también incrementar el consumo en comercios locales”, destacó Zamora.Y agregó: "La urgencia que tiene la Argentina amerita que trabajemos todos los Estados en conjunto en estas cuestiones que son las más urgentes. Por eso desde el Municipio, hacemos todo el esfuerzo para que estas políticas nacionales puedan tener un buen destino".La iniciativa se enmarca en el Plan Argentina contra el Hambre, lanzado por el presidente Alberto Fernández al poco tiempo de asumir su gestión. El plástico permite a los beneficiarios acceder a la canasta básica alimentaria y comprar todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas. Está destinado a madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH); embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH.La diputada provincial, Roxana López participó de la jornada y afirmó: "Arrancamos enero con más de 13.000 vecinos y vecinas que acceden a este derecho, que es contar con una alimentación saludable. Es un programa pensado integralmente, que tiene que ver con combatir el hambre en una situación de crisis".Durante la jornada, la feria local de la Economía Popular ofreció al público variados productos a precios accesibles. Además, hubo stands informativos de las siguientes áreas: Hábitat, Discapacidad, Instituto Municipal de Alimentación Saludable y Nutrición (IMASN); Subsecretaría de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades; Cultura y el móvil sanitario "Dr. René Favaloro" para atender consultas y brindar variados servicios. Por otro lado, los más pequeños disfrutaron de un grupo de artistas que realizaron destrezas circenses y de dos peloteros.Profesionales de la salud y el área social del Municipio, así como técnicos y promotores, fueron capacitados previamente de forma interdisciplinaria en Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) para brindar charlas a los vecinos a sobre nutrición y alimentación saludable. Además, junto a la tarjeta también se les entregó un volante que indica los comercios que se adhieren al programa.La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Cecilia Ferreira, expresó: "Es un día histórico para todos. Se trata de una política de inclusión real y concreta. El objetivo general de la tarjeta es garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población, en especial en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social".Para obtener la tarjeta no hace falta realizar ningún trámite. La implementación del beneficio sucede de manera automática a partir del cruce de datos entre ANSES y AUH. Por lo tanto, ANSES da aviso por teléfono o mensaje de texto al número que está registrado en su base de datos a cada beneficiario para que retire su plástico. Es indispensable contar con el documento de identidad vigente, de lo contrario no podrá realizarse la entrega."Me parece extraordinaria la entrega de esta tarjeta. Va a ayudar a muchas personas que realmente lo necesitan. Nos informaron muy bien sobre cómo usarla, me voy muy contenta", destacó Guadalupe, madre de 2 niñas y vecina de Ricardo Rojas. En tanto Gabriel, padre de 3 hijos y vecino de Tigre centro, dijo: "En una situación muy complicada para todos a nivel económico, esta tarjeta nos va a ayudar muchísimo. Me gustó mucho la organización".Lía de Troncos del Talar también se vio beneficiada con el programa y comentó: "Agradezco la posibilidad de acceder a esta tarjeta. Tengo 4 hijos y en casa con mi marido tratamos de sobrellevarla todos los días porque es un momento muy difícil. Me voy informada y feliz".