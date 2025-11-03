Kicillof presenta el Presupuesto 2026 y reclamará por la deuda de 12,9 billones de pesos que mantiene la Nación







El gobernador bonaerense encabezará este lunes en La Plata la presentación del Presupuesto 2026, que incluirá un pedido de endeudamiento y un reclamo a la Nación por una deuda estimada en 12,9 billones de pesos.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentará este lunes el Presupuesto 2026 de su administración, acompañado por intendentes, ministros y legisladores. El acto se realizará a las 14.30 en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial, en La Plata.

Durante la jornada, Kicillof expondrá los principales lineamientos del plan de recursos y gastos para el próximo año, que incluirá un pedido de endeudamiento destinado a sostener las políticas provinciales en un contexto de fuerte tensión con el gobierno nacional de Javier Milei.

Una vez finalizada la presentación, el proyecto será remitido a la Legislatura bonaerense para iniciar formalmente su debate parlamentario. Se trata del presupuesto correspondiente al séptimo año de gestión de Kicillof al frente de la provincia.

Según la administración provincial, el gobierno nacional mantiene una deuda con Buenos Aires por un monto estimado en 12,9 billones de pesos. En ese marco, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, sostuvo días atrás que Kicillof expondrá “la necesidad de contar con estos instrumentos para poder llevar adelante todas sus políticas en este contexto tan ruinoso que está viviendo la Argentina”.

El presupuesto provincial 2026 será presentado en medio de las negociaciones por la distribución de fondos y transferencias entre Nación y provincia, uno de los puntos de mayor conflicto político y económico entre ambos niveles de gobierno.