Vicente López: Estudiantes marcharon por la memoria y denunciaron el silenciamiento institucional del ex Nacional y Comercial

A 49 años de la desaparición de los cuatro estudiantes del ex Colegio Nacional y Comercial de Vicente López, la Federación de Estudiantes Secundarios de Vicente López (FES VL) encabezó una marcha y acto de homenaje que recorrió las calles del distrito para reivindicar la memoria de las víctimas y denunciar el silenciamiento institucional.

La movilización se realizó el 23 de octubre, con punto de partida en Gaspar Campos 65 (Casa de Perón) y llegada a la EES N.º 6, actual sede del histórico colegio. Según los organizadores, la fecha fue elegida para romper con años de postergación y ocultamiento por parte de las autoridades escolares, quienes habrían retenido actas y documentos que acreditan la pertenencia de las víctimas a la comunidad educativa.

“Caminaron desde Gaspar Campos hasta la puerta de un colegio que tiene 27 alumnos desaparecidos durante la dictadura. Marchamos para que la memoria vuelva a habitar las aulas”, expresó Mateo, estudiante de la EES N.º 6 y referente de la FES VL.

Durante la última dictadura, la Casa de Perón en Gaspar Campos funcionó como nexo entre la ESMA y Campo de Mayo, dentro del circuito represivo de la Zona Norte. La FES VL, junto a familiares, autoridades educativas y organismos de derechos humanos, trabaja para recuperar esa historia negada y reivindicar a los jóvenes desaparecidos por militar y organizarse políticamente.

La jornada se enmarca en un proceso de memoria y militancia estudiantil que tuvo su antecedente en la “Marcha de los Pañuelos” de 2024, organizada también por la FES. Este año, la movilización volvió a las calles con un nuevo reclamo: que el Honorable Concejo Deliberante apruebe el proyecto presentado por la concejala Laura Braiza, que propone declarar el 23 de octubre como el Día del Estudiante Secundario de Vicente López.

“Como todo lo que hace el PRO, buscan invisibilizar la historia y la memoria. Ese proyecto está cajoneado, pero vamos a seguir en la calle exigiendo que se reconozca la lucha de los estudiantes de Vicente López”, afirmó Laura Braiza, concejala del distrito.

“La Federación de Vicente López nace del calor de un movimiento estudiantil que milita por una escuela mejor, por la dignidad de sus familias y por hacerle memoria a los compañeros que dieron la vida. Somos quienes llevamos las banderas de Néstor y Cristina, del voto joven y la industria nacional”, expresó Guada Soria, secretaria general de la FES de la Provincia de Buenos Aires.

También envió su adhesión Mabel Careaga, presidenta de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, quien destacó:

“Que la FES recuerde a Pablo Meijide, Eduardo Muñiz, Lorena y María Zimmermann es un acto de memoria que llena de emoción. A 49 años, que ustedes jóvenes tomen sus banderas tiene un significado para el presente y el futuro de nuestra Patria.”

La jornada contó con la participación de Barrios por Memoria - Zona Norte, Los 12 de la Santa Cruz, Comisión por la Memoria – Zona Norte, SUTEBA, SADOP, La Chispa del 39, Pedagogía y Memoria del Instituto de Formación Docente 39, Ateneo Néstor Kirchner Vicente López, Nietes GBA y CABA, además de federaciones estudiantiles y centros de estudiantes de San Isidro, San Fernando, Almirante Brown y distintas escuelas del partido.

Entre las autoridades presentes se destacaron Paula Gómez (Inspectora Distrital), Santiago Pérez Alveolite (Inspector de Secundaria), Rosa Gruneiro (Consejera Escolar electa), Érica Pereyra (Concejala), José Luis Casares (SADOP), Paula Sosa (SUTEBA), Soledad Nocito (Concejala electa), Constanza Schmukler, Jorge Pérez (Consejeros Escolares) y Laura Braiza, concejala de Vicente López.