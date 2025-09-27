Manejó imprudentemente y terminó chocando de frente: así lo registraron las cámaras en Benavídez

Las cámaras del COT de Tigre registraron un fuerte choque en la intersección de Avenida Juan Domingo Perón y 9 de Julio, en Benavídez. Un conductor resultó herido y fue trasladado al Hospital de Diagnóstico Inmediato de Don Torcuato.

Un choque en Benavídez quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) en la intersección de Avenida Juan Domingo Perón y 9 de Julio. Según informaron fuentes oficiales, uno de los vehículos circulaba a alta velocidad, no logró frenar e impactó contra el otro.

El conductor del rodado que recibió el impacto debió ser asistido por el Sistema de Emergencias Tigre (SET) y fue trasladado al Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) de Don Torcuato para realizar estudios de mayor complejidad, aunque se encontraba fuera de peligro.

El accidente ocurrió durante la noche, cuando un vecino alertó mediante el Tótem de Seguridad Inteligente sobre la colisión. De inmediato, el personal del COT siguió el hecho a través de las cámaras y activó el protocolo de asistencia.

Al lugar acudieron móviles del COT y personal de Tránsito, que retiró los vehículos siniestrados. También se hizo presente Defensa Civil, que utilizó material absorbente para controlar el derrame de fluidos, mientras los médicos del SET brindaban atención a los involucrados.

Así fue el choque en Benavídez captado por las cámaras de seguridad