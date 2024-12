Cartelera de diciembre en Vicente López: festivales y proyecciones gratuitas

Durante diciembre, Vicente López ofrece una amplia variedad de películas nacionales e internacionales de forma gratuita en el Centro Cultural Munro, el Cine York y los Estudios Lumiton, incluyendo homenajes a directores emblemáticos como Eliseo Subiela y Raymundo Gleyzer.

Este diciembre, los vecinos de Vicente López tendrán la oportunidad de disfrutar de una variada oferta cinematográfica gratuita en los principales espacios culturales de la ciudad, incluyendo el Centro Cultural Munro, el Cine York y los Estudios Lumiton. La nueva cartelera de diciembre presenta una selección de películas nacionales e internacionales, además de homenajes a destacados directores del cine argentino y mundial.

Cine York homenajea a Eliseo Subiela

El Cine York (Juan Bautista Alberdi 895, Olivos) inaugura el mes con un homenaje a Eliseo Subiela, reconocido director y guionista argentino. Del 4 al 7 de diciembre, se proyectarán títulos como “La conquista del paraíso”, “Hombre mirando al sudeste”, “Últimas imágenes del naufragio”, “El lado oscuro del corazón”, “Las aventuras de dios”, “No mires para abajo”, “Rehén de ilusiones” y “Paisajes devorados”.

Ciclo “Miradas Argentinas” amplía la perspectiva del cine nacional

Desde el 11 al 13 de diciembre, se cerrará la temporada del ciclo “Miradas Argentinas” en el Cine York, que este año alcanzó los 222 títulos nacionales y más de 30.000 espectadores. Este ciclo busca ampliar la perspectiva sobre el cine argentino, presentando películas emblemáticas como “El secreto de sus ojos”, “Los tallos amargos”, “Raúl”, “La democracia desde adentro”, “Yo, Sor Alice”, “El proceso” y “Revelar, indicios de identidad”.

Proyecciones de Raymundo Gleyzer en diciembre

Los días 14 y 15 de diciembre, el Cine York proyectará obras del reconocido director y crítico Raymundo Gleyzer, conocido por su visión cruda y realista de la sociedad argentina de los años 70. Se mostrarán títulos como “La tierra quema”, “Ocurrido en Hualfín”, “Swift 1971”, “Los traidores”, “México”, “La revolución congelada”, “Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan: La huelga obrera en la fábrica Insud”, “Quilino”, “Nuestras Islas Malvinas” y “Ceramiqueros de Traslasierra”.

Ciclo dedicado a John Cassavetes en el Centro Cultural Munro

Del 5 al 15 de diciembre, en el Centro Cultural Munro (Vélez Sarsfield 4650, Munro), se presentará un ciclo dedicado a John Cassavetes, actor, director y uno de los cineastas más influyentes del siglo XX. Los jueves y domingos, los vecinos podrán disfrutar de títulos como “Faces”, “Shadows”, “Husbands”, “A woman under the influence”, “The killing of a chinese bookie” y “Opening night”.

Estudios Lumiton: proyecciones y recorridas gratuitas

Además, los Estudios Lumiton (Sgto. Cabral 2354, Munro) continúan con las visitas guiadas gratuitas y el evento mensual “Recorrida + película”, que incluye la proyección de un clásico de los Estudios Lumiton. Estos eventos se realizan todos los miércoles de diciembre a las 14, 15 y 16 horas, y el miércoles 18 a las 15 horas se proyectará “Casamiento en Buenos Aires”.

Cine online para todos los gustos

Los vecinos también pueden acceder a lumiton.ar/cine-online/ para disfrutar de ciclos online como “Vecine de autor” con las obras de ViIrna Molina y Ernesto Ardito, “Clásicos del Lumiton” y las producciones del director y guionista finlandés Aki Kaurismäki.