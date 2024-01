Balean en la cabeza a la hija de 9 años de un custodio de Patricia Bullrich en Lomas de Zamora

Una nena de 9 años fue herida de gravedad hoy tras ser baleada en la cabeza durante un intento de robo a su padre, integrante de la Policía Federal Argentina (PFA), parte de la custodia de Patricia Bullrich, en la localidad bonaerense de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora.

Una niña de 9 años, hija de un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) que integra la custodia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue herida hoy de un balazo en la cabeza por delincuentes que dispararon con presuntos fines de robo contra el auto en el que iba con su padre, en la localidad bonaerense de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, informaron fuentes policiales, judiciales y sanitarias.

"Lamento profundamente este brutal atentado a balazos contra la hija de Eduardo Aguilera, parte de mi custodia de la Policía Federal. El país entero, pendiente de ella, para que salga bien de esta situación traumática. Vamos atrás de estos criminales: la van a pagar", expresó Bullrich a través de la red social X.

El hecho se registró esta mañana, cerca de las 9, cuando Eduardo Aguilera (42), un agente de la PFA asignado a la custodia de la ministra, se encontraba de franco y salía de su domicilio, situado en la intersección de las calles Pío Baroja y París, del partido de Lomas de Zamora, en su auto Ford Ka en el que viajaba junto a su hija.

Allí, el efectivo fue abordado por delincuentes armados que circulaban en un vehículo Toyota Corolla negro y le exigieron su rodado, aunque el efectivo intentó disuadirlos esquivándolos y escapando del lugar.

En ese contexto, los delincuentes abrieron fuego en dos oportunidades contra Ford Ka y, como consecuencia de ello, la hija del policía, de 9 años, resultó herida en la nuca y en una de sus manos.

Luego, los delincuentes escaparon en dirección a la ciudad de Buenos Aires sin concretar el robo, mientras que la niña tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital Gandulfo y luego ser derivada en un helicóptero al hospital Churruca, donde permanecía internada con pronóstico reservado.

Por su parte, la madre de la víctima declaró ante los agentes de la comisaría 7ma. de Villa Centenario que intervinieron en el hecho, a quienes aseguró haber sido testigo de lo ocurrido, ya que se encontraba cerrando el portón del garaje cuando tuvo lugar el intento de robo.

Una de las vecinas de Villa Centenario afirmó en diálogo con el canal de noticias TN haber escuchado "dos disparos" y relató su versión de lo ocurrido.

"El muchacho no se resistió, no se identificó, solo quiso esquivarlos a ellos. La esposa estaba cerrando el portón y quedó abajo del auto. Ahí les tiran y la nena iba atrás. Lamentablemente, el tiro dio en la ventanilla de atrás y le impactó en la cabeza a la chiquita", contó la vecina, que prefirió no dar a conocer su identidad.

Interviene en la investigación la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 18 de la jurisdicción, a cargo de Pablo Rossi, quien se hizo presente en el lugar de los hechos y pidió un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona.

Este episodio guarda varias similitudes con el asesinato de una adolescente de 13 años ocurrido hace cuatro días en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza.

Dicho crimen ocurrió la mañana del jueves pasado, en la esquina de Machado y Concordia, en el sudoeste del Gran Buenos Aires, donde la víctima, identificada como Jennifer Campos Calle (13), residía junto a su familia de nacionalidad boliviana.

Según las fuentes, al menos tres delincuentes armados llegaron hasta el lugar en un automóvil Peugeot 208 de color blanco, y dos de ellos descendieron para robar el vehículo del padre de la víctima y su casa.

En el domicilio, los asaltantes amenazaron y redujeron a la familia y, en esas circunstancias, uno de los delincuentes disparó al menos una vez contra la adolescente, quien fue herida en el tórax.

Mientras tanto, el padre de Jennifer fue golpeado en la cabeza por los ladrones, que escaparon de la vivienda junto a por lo menos un tercer cómplice que los aguardaba en el mismo vehículo en el que habían arribado.

Unas horas después de robo, detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza hallaron el automóvil utilizado por los asaltantes en una vivienda ubicada a unas 10 cuadras del lugar del hecho y realizaban allanamientos en busca de los responsables

Sobre ellos, los voceros dijeron a Télam que en base a distintos elementos de prueba obtenidos en lo que va de la pesquisa, se logró identificar a cuatro personas involucradas con el asalto y crimen, por lo que la policía de investigaciones lleva adelante diligencias para detenerlas.