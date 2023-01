Emiten alertas por tormentas fuertes con lluvias y caída de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta tarde un alerta a corto plazo para varias localidades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos por tormentas fuertes, ráfagas y eventual caída de granizo.

En la provincia de Buenos Aires, el alerta por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y caída de granizó se extiende a las localidades bonaerense de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Campana, Escobar, Esteban Echeverria, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham - Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora.

Este mismo alerta se extiende a otras localidades bonaerense de Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Andrés de Giles, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Junín, L. N. Alem, Lincoln y Zárate.

También afecta a las localidades santafesinas de Belgrano, Caseros, Constitución, General López, Iriondo, Rosario y San Lorenzo.

En Córdoba, el alerta se determinó para las localidades de Marcos Juárez, Calamuchita y Santa María.

En Entre Ríos, cuenta para Gualeguay, Islas del Ibicuy y Victoria.

Frente a esta condición climática, el SMN recomendó algunas medidas de protección como permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos; asegurar los objetos que puedan ser volteados o arrojados por el viento; mantenerse alejados de árboles porque la fuerza del viento puede quebrar algunas ramas, así como de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable así como circular por calles inundadas.

Por último, indicaron que en caso de riesgo de que el agua ingrese en una vivienda, se debe interrumpir el suministro eléctrico; evitar actividades al aire libre y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Hay alertas amarilla y naranja por tormentas en nueve provincias y la ciudad de Buenos Aires

Nueve provincias y la ciudad de Buenos Aires se encontraban esta mañana bajo alertas naranja y amarilla por tormentas, con una precipitación acumulada prevista entre 30 y 60 milímetros, fuertes ráfagas y granizo en algunas localidades, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según precisó el organismo, la provincia y ciudad de Buenos Aires serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrán ser "fuertes o severas".

La ciudad de Buenos Aires, La Plata y localidades del este y sur bonaerense se encuentran bajo alerta amarilla, mientras que los departamentos del centro y oeste de la provincia están bajo alerta naranja.

El organismo indicó que en las localidades donde rige la alerta naranja se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados "de forma localizada".

El SMN emitió, además, una alerta amarilla por tormentas para esta tarde para la zona comprendida por Mar Chiquita, Mar del Plata y Miramar, algunas localmente fuertes que estarán acompañadas de intensas ráfagas de viento, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se espera la caída de entre 20 y 45 mm, en estas zonas de la costa, pero estas marcas pueden ser superados en forma puntual.

Desde el Municipio de General Pueyrredon se indicó que ante cualquier dificultad "los vecinos y turistas se podrán comunicar telefónicamente al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos)".

Otra alerta naranja rige para el este de las provincias de Chubut y Río Negro, que esperan fuertes lluvias durante esta tarde y noche.

Según el reporte diario del SMN, gran parte de Córdoba está bajo alerta amarilla, mientras que en algunas localidades del este provincial se esperan tormentas de mayor intensidad.

El alerta naranja rige también para el norte de La Pampa y sur de Santa Fe, mientras que en otros departamentos de ambas provincias hay alerta amarilla por tormentas.

En tanto, en las provincias de Entre Ríos, San Luis y La Rioja -bajo advertencia amarilla- se espera una precipitación acumulada entre 20 y 45 milímetros, indicó el organismo.

Las tormentas en estas localidades del centro y sur del país "podrán estar acompañadas de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos".

Asimismo, el SMN recomendó para las zonas afectadas no sacar la basura ni objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.