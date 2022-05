Galmarini y Cresto mantuvieron una reunión con empresa israelí Mekorot

La presidenta de AySA, Malena Galmarini, y el titular del ENHOSA, Enrique Cresto, encabezaron hoy en la sede de AySA del microcentro porteño un encuentro con el coordinador de Proyectos Especiales Internacionales de la empresa israelí Mekorot, el argentino Diego Berger, con el objetivo de seguir coordinando junto a los diferentes organismos nacionales involucrados en el mundo del agua, los lineamientos necesarios para trabajar bajo un criterio común sobre el desarrollo y uso del recurso.

Del encuentro también participaron el secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), José Luis Lingeri; el director de Relaciones Internacionales de AySA, Gonzalo Meschengieser; y el asesor Francisco Capurro Robles.

Al respecto, Galmarini declaró: “Fue una reunión muy productiva, viene a colación de reuniones que ya venimos teniendo con otros ministerios, con varios organismos. En el caso de hoy recibimos a Diego Berger que es el director de proyectos especiales de Mekorot, la empresa de agua de Israel, y como siempre decimos “tenemos que tomar lo mejor de cada casa”, para poder traer a nuestra casa, a nuestro hogar que es la Argentina, soluciones para problemas de vieja data pero también soluciones innovadoras para poder pensar el agua en un escenario futuro. Es importantísimo lo que venimos realizando desde AySA, desde ENHOSA, desde las provincias y los municipios, para alcanzar ese objetivo que nos propone la ONU que es la accesibilidad universal al agua y al saneamiento cloacal”.

Contextualizando el marco del encuentro, Berger señaló: “A continuación del viaje a Israel de la delegación con Wado de Pedro, los ministros y los gobernadores, la semana pasada se hizo una reunión en Casa Rosada donde pudimos también reunirnos con la presidenta de AySA, Malena Galmarini. La idea es ahora empezar a trabajar en conjunto y que los podamos asesorar en cómo hacer para gestionar los recursos hídricos y hacer una compañía aún más eficiente”.

Cresto, por su parte, remarcó la importancia del trabajo conjunto: “Fue una muy buena reunión convocada por Malena Galmarini con Diego Berger, que está al frente de una empresa israelí muy de avanzada que ha logrado transformar la política hídrica de Israel y que está trabajando a nivel mundial. AySA, por otro lado, es el prestador más importante que tiene Argentina, el segundo en Sudamérica, y esta reunión de trabajo fue para articular la forma en que, con ENHOSA también, podamos lograr que los otros 1700 prestadores que tiene la Argentina reciban la capacitación y las herramientas para empezar a replicar todas las buenas políticas públicas que tienen AySA y Mekorot”.

“También quiero agradecerle a José Luis Lingeri, que desde el SGBATOS siempre está cuando tenemos que pensar en cómo llevarle dos servicios esenciales como son el agua y el saneamiento a más y más vecinas y vecinos de la Argentina. A Enrique Cresto, del ENHOSA, por habernos acompañado en este proyecto que finalmente se trata de universalizar los servicios, no sólo para el consumo sino también para empezar a mirar con mirada estratégica el uso de un recurso que para la Argentina y el mundo hoy es central. Y tener esta mirada para la planificación de las más de 3.000 obras que hay hoy si juntamos aquellas que hace el ENHOSA, que hace AySA, y que están haciendo otros organismos del Estrado Nacional. Pensar en cuál es el escenario que viene, cuales son las necesidades, cuál va a ser la demanda dentro de unos años. Creemos que para que una política pública se convierta en una política de Estado, tiene que haber consenso y mirada hacia el horizonte. No tanto para atrás si no para adelante. Y eso estamos acordando hoy con Mekorot y todos los organismos del Estado nacional y de la provincia para avanzar en un derecho humano universal”, finalizó Galmarini.