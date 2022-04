La Comisión de Historia de El Talar celebró su 20º aniversario junto a la comunidad

El intendente de Tigre, Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora acompañaron los festejos en la Plaza Hipólito Yrigoyen y destacaron la labor de la institución durante estos años. La actividad contó con stands de imágenes y archivos históricos de la localidad y shows de artistas locales.

En la Plaza Hipólito Yrigoyen, la Comisión de Historia de El Talar celebró su 20º aniversario junto a decenas de vecinos y vecinas. El intendente de Tigre, Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora ponderaron el trabajo de investigación de la institución y resaltaron el proyecto del Gobierno local para construir un nuevo Teatro Municipal en la localidad.



“Es un placer estar presentes en este aniversario de la Comisión de Historia de El Talar, que por motivos sanitarios de la pandemia no se pudo celebrar el año pasado. Se trata de una institución que trabaja mucho para mantener viva la esencia de la localidad, narrando sus orígenes y sus progresos. Para el Municipio de Tigre contar con estas entidades de bien público es fundamental”, señaló el jefe comunal.



A su vez, expresó: “También aprovechamos para comentarle a los vecinos el proyecto que tenemos para construir un nuevo Teatro Municipal aquí en El Talar; un lugar que brindará un fuerte impulso en el ámbito cultural. Asimismo, mediante las obras de agua corriente y cloacas que están llegando de parte del Estado nacional nos permite pensar en una ciudad con mucho más potencial”.



Durante la actividad, el público pudo interiorizarse acerca de la historia de la localidad a través de los stands de imágenes, archivos, planos y documentos recabados por la institución. También disfrutaron de los shows en vivo de “Los Alegradores de El Talar”, los ballets “Matices” y “Esencias” y un cierre con la agrupación musical de Federico Churruarín.



Al respecto del evento, la concejala Gisela Zamora, sostuvo: “Mucha alegría por estar acompañando este aniversario de la Comisión, espacio que cumple un rol importante para mantener viva la identidad no solo de esta localidad sino la de todo el distrito. Felicito a todas y todos los integrantes por el compromiso que tienen con la comunidad”.



La Comisión de Historia de El Talar surgió por iniciativa de un grupo de vecinos que se organizaron a fin de crear una institución que investigara y difundiera la historia de la localidad y todo el distrito. Posee reconocimiento municipal desde el año 2010 y es miembro de la Federación de Estudios Históricos de la Provincia y de la Junta de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires.



“Una sensación muy agradable esta celebración. La idea era hacerlo en julio del año pasado, que fue cuando cumplimos los 20 años, pero por la pandemia no se pudo. Dentro de unos meses haremos otra linda actividad para festejar los 21. El objetivo es que la gente pueda ver el archivo que tenemos y que conozca el trabajo de investigación. Agradecemos el respaldo que siempre nos da el Municipio de Tigre y el intendente Julio Zamora, quien nos ha brindado mucha colaboración a lo largo de todo este tiempo”, manifestó el presidente de la comisión Jorge García.