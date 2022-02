AySA acompañó a la primera ingeniera trans de la empresa en la rectificación de su título universitario

Este viernes, se realizó la ceremonia de entrega del título universitario en Ingeniería Civil y en Construcciones a la trabajadora de AySA Valentina Valkiria Zarattin. Se trata de la primera ingeniera transgénero de la UTN-FRLP en recibir su título con rectificación tal como indica la Ley de Identidad de Género sancionada en 2012, que tiene como objetivo garantizar el libre desarrollo de las personas conforme a su identidad de género.

Valkiria Zarattin se graduó con segundo mejor promedio en 1990 y, tras transicionar en 2018, solicitó los títulos que la reconocen con la identidad asumida y que figura en su documento también rectificado.

Desde octubre de 2020, se encuentra trabajando en el área de inspecciones de la empresa presidida por Malena Galmarini. En el marco de las Políticas de Género que la gestión de Galmarini está llevando adelante en AySA, en noviembre de ese mismo año la empresa acompañó a la ingeniera activando los trámites para que pueda realizar su nuevo DNI, y en junio 2021 gestionó la articulación con la UTN para iniciar la rectificación de su título universitario.

La ceremonia se desarrolló en el Salón de Actos de la Facultad y contó con una breve recepción en la que estuvieron presentes la responsable del Área de Políticas de Género de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Eugenia Ghiotto, y el decano de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional La Plata (UTN-FRLP), Luis Ricci, y también participaron autoridades de los Ministerios de Mujeres, Género y Diversidad tanto de la Nación como de la Provincia, además de representantes de agrupaciones feministas, trans, travesti y la comunidad tecnológica.

Al finalizar la emocionante ceremonia, Valkiria Zarattin, expresó: “Es un hecho muy importante porque es el primer título visible de este tipo en esta facultad, y genera mucha expectativa en el sentido de apertura de la UTN. Que sepan que las personas trans existimos, que se acostumbren y se saquen todos esos prejuicios que no suman nada”. Y respecto a las oportunidades y la contención que le dió AySA en todo este proceso, agregó: “Yo ahora estoy trabajando en AySA y si AySA no me tomaba me iba a costar mucho encontrar trabajo porque a pesar de toda la experiencia que yo tengo, que pocos ingenieres la tienen, no te toman en otros lados por todos los prejuicios que hay. Entonces la empresa tiene mucho que ver con que yo esté bien.”

Por su parte, Ghiotto declaró: “Estamos muy contentas de poder acompañar a Valentina en este proceso y también a la UTN, que es la primera vez que rectifica un título con la identidad de género autopercibida de un alumne. Cuando Valentina se puso en contacto con el área de Género para contarnos que quería dar este paso lo primero que hicimos fue acompañarla y articular con la UTN para que realmente este paso pueda ser un trámite positivo para ella. Esto es un hito para Valentina, un hito para nosotros desde la gestión del área de Género de AySA y un hito para el resto de las personas que estudian en la facultad, que sueñan con poder tener un título que represente su identidad de género autopercibida. Y también un hito para aquellos que ya están recibidos y a partir de esto poder visibilizar para que se animen a dar este paso”.

“Así como construimos y tendemos redes de agua potable y de saneamiento, que transforman la calidad de vida de las personas, queremos generar cambios positivos en nuestra empresa que colaboren con los procesos que necesitamos para que todas, todos y todes podamos vivir en una sociedad más justa, inclusiva y diversa”, concluyó Malena Galmarini, la presidenta de AySA.