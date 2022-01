Tigre cerró las llegadas de Obando, Salomón y Demartini

Tigre cerró los arribos del mediocampista Agustín Obando y de los defensores Nicolás Demartini y Oscar Salomón, con miras a la próxima temporada en el torneo de la Liga Profesional de fútbol (LPF).

El propio técnico del 'Matador', Diego Hernán Martínez, fue el encargado de efectuar el anuncio: "Las llegadas de (Agustín) Obando, (Oscar) Salomón) y (Nicolás) Demartini ya están arregladas", sostuvo el entrenador, en declaraciones a la señal 'TyC Sports'.

Tanto Obando como Salomón vendrán a préstamo por una temporada, desde Boca Juniors. Mientras que el zaguero Demartini firmará también por un año, con un cargo de 6.000.000 de pesos para Temperley, club dueño de la ficha, que tasó en 700 mil dólares el 70 por ciento del pase.

Además, el propio DT adelantó que continúan "las negociaciones para traer un delantero", a pesar de que el goleador Pablo Magnín renovó su vínculo y mañana volverá a entrenarse junto al plantel.

En ese sentido, los nombres que interesan son los de Mateo Retegui (Boca Juniors) y Sebastián Sosa Sánchez (Patronato de Paraná), mientras fueron ofrecidos Iván Maggi (Racing) y Nicolás Servetto (Almagro).

Además, el club de Victoria también acelera tratativas para intentar el retorno del mediocampista Alexis Castro, cuyo pase pertenece a San Lorenzo, luego de haber actuado el semestre pasado en Colón de Santa Fe.

La semana venidera, en tanto, volverá a practicar junto al plantel el mediocampista Lucas Menossi, quien es el único integrante del elenco campeón de la Primera Nacional que todavía no resolvió la extensión de su contrato.

Por su lado, el volante Agustín Cardozo estaría próximo a emigrar e irse a Gimnasia y Esgrima La Plata, desde donde fue pedido por el DT Néstor Gorosito, que lo conoce por su anterior paso en el 'Matador'.

El atacante Enzo Díaz, por su lado, no será tenido en cuenta por el técnico Martínez y no volverá a practicar junto a sus compañeros, hasta tanto no consiga otro destino para su carrera profesional.