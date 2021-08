San Isidro suma el testeo de anticuerpos Covid-19 a sus operativos en vía pública

El objetivo del Municipio es investigar la inmunidad de los vecinos. Se trata de un test rápido cuyo resultado se obtiene en 15 minutos e indica solo si la persona tuvo la enfermedad. El estudio es cualitativo.

Para conocer la inmunidad de sus vecinos el Municipio de San Isidro sumó el testeo de anticuerpos Covid-19 a sus operativos en vía pública. La investigación epidemiológica abarcará unas 3.000 muestras y apunta a conocer qué porcentaje de la población está protegida contra el virus, ya sea por anticuerpos artificiales (vacunación) o naturales (cuando transitó la enfermedad).

Sobre esta nueva acción sanitaria, el secretario de Salud Pública, Juan Viaggio, explicó que este estudio está dirigido a quienes quieren saber si tienen anticuerpos; ya sea “porque en algún momento estuvieron en contacto con el virus o por haber tenido la enfermedad en forma asintomática o por inmunización artificial por la vacunación”.

En el coronavirus hay dos tipos de anticuerpos importantes: las inmunoglobulinas IgG e IgM, que son proteínas que reconocen, captan y bloquean los virus para que las células del sistema inmune puedan reconocerlos y eliminarlos.

Por lo tanto, otra forma de saber si la persona estuvo expuesta al coronavirus es la detección de las inmunoglobulinas IgG e IgM. En el estudio se le pincha el dedo a la persona para obtener una gotita de sangre que se coloca en una placa como si fuera el test de embarazo.

En el caso de infecciones como la del coronavirus, las IgM suelen aparecer entre los 7 y 10 días. Luego entran en escena las IgG que duran más tiempo.

Cabe aclarar que el estudio no mide cantidad de anticuerpos, sino la cualidad de éstos.

“La relación no es 1 a 1. Puede ser que el resultado de negativo y la persona haya sido vacunada con dos dosis. Esto no significa que no tenga inmunidad, recordemos que hay dos parámetros de inmunidad: celular y humoral. Lo que mide este estudio es la inmunidad humoral, es decir, la inmunoglobulina que está circulando en la sangre”, precisó Bárbara Broese, jefa de Epidemiología del Municipio.

Macarena Posse, a cargo de la coordinación entre el Municipio, entidades intermedias y vecinos, contó: “Estamos muy contentos con la incorporación de este nuevo servicio. Les recordamos a los vecinos que como siempre en estos operativos también pueden darse la vacuna antigripal o hisoparse en caso de síntomas compatibles con el coronavirus. Estamos todos los días en todas las localidades”.

Donde estará la Unidad de testeo móvi de San Isidro

De 9:00 a 13:00

MARTES 3/08

Plaza Malvinas, Abriatta y Montes de Oca, Boulogne.

JUEVES 5/08

Mástil del centro comercial de San Isidro.