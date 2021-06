Tigre ganó y volvió a liderar la zona A de la Primera Nacional

Tigre le ganó hoy a Estudiantes de Buenos Aires por 2-1, como local y volvió a liderar la Zona A de la Primera Nacional luego de jugar uno de los ocho partidos de la 11ma. fecha del certamen del ascenso.

El mediocampista Lucas Menossi, ex San Lorenzo, convirtió para el "Matador", a los 7 minutos del segundo tiempo, Sebastián González, igualó momentáneamente para Estudiantes a los 15 minutos y selló el séptimo triunfo en el actual campeonato, Lucas Blondel a los 44 minutos.

Con la victoria, "El Matador de Victoria" llegó a los 23 puntos y se colocó puntero del grupo, con una unidad arriba de sus inmediatos perseguidores, Atlanta y Gimnasia de Mendoza, que reúnen 22.



Diego Martínez, DT del Matador, opinó tras el triunfo de Tigre frente a Estudiantes de Buenos Aires:



“Hoy es un día para separar la victoria. La parte más importante de la misma es el grupo y lo que significó lograr un triunfo en casa frente a un rival durísimo”.

“El equipo sale muy fortalecido a partir de esto. No somos un grupo grande en cantidad pero si en cantidad”, opinó Martínez.



El DT consideró que “En el trámite fue un partido parejo, nos costó la fluidez con la pelota y con el paso del tiempo los equipos nos estamos conociendo, por eso cuando fallamos en algunos pases Estudiantes aprovechó muy bien esos espacios tras la pérdida”.



“Nos gusta que los chicos del club vayan apareciendo y tengan las oportunidades. Gonza (Flores) tiene un potencial muy grande y estamos muy contentos por el. Si no se desvía del camino que hemos charlado estamos en presencia de un chico con un gran futuro”, destacó.



Respecto a cómo terminó el plantel tras el encuetro explicó “Seba Prieto tiene un golpe en la rodilla y lo de Prediger es con su lesión en el tobillo. No es nada grave pero es incómodo, habla bien de él como líder salir cuando no puede estar al 100”, y agregó “Lucas Blondel juega muy bien, si bien no está teniendo los minutos que se merece, está buscando su lugar y por eso es importante para el grupo, cualquiera que entra está para jugar”.

El resto de la Fecha

Estudiantes de Buenos Aires, cayó al decimoquinto lugar, con la suma de 10 puntos.

Precisamente, el único que le podía sacar el liderazgo al conjunto Victoria, Atlanta cayó esta noche y perdió el invicto ante Agropecuario por 1 a 0, en Carlos Casares.

El 'sojero' se alzó con el merecido triunfo sobre los dirigidos por Walter Erviti merced a la definición del defensor Ezequiel Parnisari, casualmente ex Tigre.

Fue a raíz de una jugada generada por un tiro libre y con varias cabezazos de por medio en el área visitante, llegó el zaguero para convertir de zurda sobre los 40 minutos del segundo tiempo.

Al sumar de a tres, Agropecuario trepó a la octava colocación con 14 unidades.

A su vez, Riestra empató hoy con Belgrano de Córdoba por 1 a 1, de local y ascendió al sexto puesto de la zona A.

El defensor Guillermo Pereira marcó de tiro penal a los 6 minutos de la segunda parte, para Riestra y Adrián Balboa igualó, en el segundo minuto de descuento, para el ´Pirata´ cordobés.

Con este resultado, Riestra quedó sexto con 14 puntos y Belgrano subió al décimo lugar con doce unidades.

Además, Chacarita Juniors le ganó a Deportivo Maipú de Mendoza por 2-1, como visitante, y subió al séptimo puesto de la zona A, con 14 puntos.

El atacante Ramiro Fergonzi (33m PT) y el mediocampista Emanuel Ibáñez, anotaron para celebrar el cuarto festejo en lo que va del torneo para el equipo de San Martín, en tanto que José Méndez descontó a los 26 minutos de la segunda etapa para el equipo mendocino.

En la Zona B, Gimnasia y Esgrima de Jujuy se impuso ante Atlético Rafaela por 1-0, de local, y subió a la tercera posición con 17 puntos.

El delantero Leandro González marcó a los 28 minutos de la primera parte, para la quinta victoria en el actual torneo del equipo jujeño. Atlético Rafaela bajó al séptimo lugar, con 14 unidades.

Defensores de Belgrano derrotó a Santamarina de Tandil, por 2-0, de visitante y se ubicó en el cuarto puesto con 16 unidades en la zona B.

Sergio Martínez convirtió a los 8 minutos de la segunda parte y Elías Borrego a los 19 minutos del mismo período para el tercer festejo del "Dragón" en el campeonato.

Deportivo Morón superó a Atlético Rafaela, por 1 a 0, de local, con un gol del volante Gastón González a los 12 minutos de la primera etapa para el triunfo del "Gallo", que llegó al octavo lugar de la zona B con 5 puntos.

Por último Estudiantes de Río Cuarto igualó con Almirante Brown de Isidro Casanova por 0-0, de local. por la zona A

Mañana finalizarán la cuarta fecha: por la zona A, Temperley - Nueva Chicago (a las 18) y por la B, Ferrocarril Oeste - Brown de Adrogué (14), Almagro - San Telmo (15:30) y All Boys - Barracas Central (16)

Alvarado de Mar del Plata, tendrá fecha libre.

Los equipos que terminen el torneo liderando cada zona, jugarán un partido final entre si, para determinar el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol.

Posiciones: Zona A: Tigre, 23 puntos; Atlanta y Gimnasia (M), 22; Quilmes, San Martín (T), Riestra, Estudiantes (RC), Agropecuario, Almirante Brown y Chacarita, 14; Belgrano y Mitre (SdE), 12; Agropecuario y Alvarado, 11; Deportivo Maipú, Estudiantes (BA) y Temperley, 10; y Nueva Chicago, 6.

Posiciones Zona B: Güemes (SdE), 22; Independiente Rivadavia, 20: Gimnasia /J), 17; Defensores de Belgrano y All Boys, 16; Brown (A), Santamarina, y Deportivo Morón, 15; Atlético Rafaela, San Telmo y Ferro, 14; Barracas Central, 13; San Martín (SJ), 12; Instituto y Tristán Suárez, 11; Almagro, 10; Brown (PM), 8 y Villa Dálmine, 7.

Resumen Tigre - Estudiantes de Buenos Aires