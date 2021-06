Axel Kicillof: “Estoy orgulloso del plan de vacunación en la Provincia”

El gobernador destacó que ya se alcanzó a 4.500.000 de personas “de manera gratuita y sin privatizarlo”.

El gobernador Axel Kicillof concedió una entrevista a periodistas de distintos medios del interior bonaerense que se realizó desde los estudios de Radio Provincia.

Con motivo de celebrar el Día del Periodista, el mandatario repasó distintos aspectos de la gestión y se detuvo especialmente en cuestiones locales consultadas por los trabajadores de prensa.

En ese marco, Kicillof destacó que “esta provincia se gobernó durante mucho tiempo a control remoto y mucho menos desde su capital, La Plata, como yo lo hago y con mucho orgullo”.

Afirmó que “el hecho de que los gobernadores estuvieran más en Capital Federal habla de que se ha desdibujado el lugar de la provincia misma, que tiene problemas de identidad que hay que empezar a reconstruir. La provincia de Buenos Aires es una potencia económica en la Argentina, pero un gigante dormido y hay varios hitos que llevaron a esto”.

“Con el gobierno nacional coordinamos todas las políticas, pero me da orgullo el protagonismo de La Plata que es la capital de la provincia más grande del país”, insistió el mandatario.

Además, aseguró que “todos los intendentes tienen los celulares de todo el gabinete, somos una administración con teléfono abierto y vocación de compartir”, aunque aclaró que “tenemos un proyecto para la Provincia a contramano del PRO, creemos en la producción, el trabajo, la salud y en mí no hay un átomo de neoliberalismo”.

Puntualizó que “en Junín alcanzamos a 8000 trabajadores con el ATP y no le preguntamos tampoco cuando distribuimos el IFE, el programa Alimentar o la asistencia financiera a los municipios, con la distribución de recursos llegamos a todos los distritos”.

“Tenemos la idea de una provincia productiva que incluye a las actividades industriales y productivas con el Estado acompañando al sector privado, siempre que podamos cumplir compromisos recíprocos”, enfatizó Kicillof.

En cuanto al sistema de fases, sostuvo: “yo tengo que coordinar con 135 intendentes el tema de las fases, escuchamos y comprendemos” que hay realidades distintas. “Las limitaciones implican renunciamientos y no es lindo, pero para bajar los contagios hay que dejar de hacer ciertas cosas. No me gusta cuando se culpa de estas cosas a la Provincia”.

En cuanto al trabajo de los medios del interior, Kicillof afirmó que “estamos siempre pensando cómo apuntalar a los medios locales que constituyen la posibilidad de que no dependamos todos de los grandes medios porteños”.

Al reiterar el apoyo de la Provincia a todos los municipios en la pandemia, Kicillof recalcó que “los municipios pagaron los sueldos con fondos especiales del gobierno provincial, porque si no, en plena primera ola, no hubieran podido”. Agregó que “hemos girado recursos y vacunas, a veces arman escándalo con la campaña de vacunación y pasan por alto que estamos vacunando de manera igualitaria y sin privatizarlo”.

En ese sentido, añadió que “estamos llegando a cuatro millones y medio de vacunados en la provincia” y “es un orgullo enorme, no me gusta cuando hay actitudes oportunistas y de sacar ventaja. Necesitamos trabajar mancomunadamente porque el gobierno provincial no tiene el despliegue territorial de los gobiernos municipales”.

“Le toca a los gobiernos del mundo ponerse los pantalones para cuidar la salud pública, es una responsabilidad, cuando se toman actitudes oportunistas, prefiero ser antipático que irresponsable”, aseveró el gobernador y destacó que “hay que rendir cuentas de lo que se hizo y lo que no se hizo”.

Kicillof indicó que “los que destruyeron la economía y la educación sin coronavirus hoy nos vienen a dar consejos y se revuelcan por el piso” y consideró que “las actitudes irresponsables, al final del día, no van a ser premiadas, sino castigadas”.

Destacó la importancia del proyecto que impulsa para construir Casas de la Provincia en cada municipio. Indicó que “en algunas localidades la Provincia tiene varias oficinas y lugares alquilados dispersos. La idea es centralizar en un edificio único”.

“La Provincia gasta $1500 millones en alquileres, no le encuentro ningún defecto al proyecto, son obras que darán trabajo a empresas locales. La partida presupuestaria para este año son $3000 millones y veremos si lo podemos ejecutar por la pandemia y no dejaremos de hacer otras obras por esto. Muchos intendentes opositores se entusiasmaron porque le va a facilitar la vida a todos los bonaerenses, lo vamos a hacer en los 135 municipios”, enfatizó Kicillof.