La oposición cuestiona la rendición de cuentas en Tigre

Juntos por el Cambio comenzó el análisis de la rendición de cuentas del año 2020 y aseguran que es muy difícil avanzar en una aprobación sobre todo si no se explica por qué con 2000 millones en el banco no se ayudan a emprendedores y comerciantes.

Además del apoyo fiscal a Pymes, comercios y emprendedores, desde la oposición también reclaman aclaraciones por lo hecho en educación. Luego de una reunión de trabajo de concejales, la primera conclusión a la que llegaron es que va a ser necesario que se den muchas explicaciones convincentes para evitar un voto negativo.

“No vamos a aprobar nada a libro cerrado. Hay 2000 millones en una cuenta bancaria y no se ayudan a comerciantes o emprendedores que dan trabajo. Vivimos momentos excepcionales de crisis en los cuales la emergencia no debe justificar menos controles” dijo Segundo Cernadas

Desde la oposición aseguran que la cuarentena impactó muy fuerte en el presupuesto municipal. Hubo algunas tasas que no se cobraron durante un tiempo, se redujeron algunos ingresos pero también hubo ingresos extrapresupuestarios y prestamos provinciales por los que se pagan intereses.

“El 2020 fue un año atípico por la pandemia, pero eso no quita que debemos ser rigurosos en la forma de gastar los recursos que son de todos” aseguró el Concejal Mariano Pelayo quien afirmó que “nuestra obligación es con los vecinos y por eso debemos cuidar al máximo los recursos del municipio. Vamos a mirar con mucho detenimiento y análisis como se utilizó el dinero que es de todos”

En el bloque opositor no quieren dejar pasar números que empeoran los resultados de años anteriores. Año tras año desde Juntos por el Cambio criticaron la falta de recursos en educación que daba como resultado la falta de obras o mantenimiento para las escuelas. “Hace años que sostenemos que el municipio no usa los fondos que tienen para las escuelas y educación. Logramos un avance en el 2019 pero nuevamente en el 2020 fuimos para atrás y no se invirtió en educación cuando era más necesario que nunca” asegura Segundo Cernadas. “Con las escuelas cerradas y la necesidad de volver a abrirlas con una nueva normalidad desde marzo del año pasado se podrían haber mejorado los edificios escolares para volver a las aulas y no se hizo nada”, asegura Segundo Cernadas con información de los datos de los fondos no utilizados