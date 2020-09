Aplican una nueva fórmula sanitizante en trenes del ferrocarril Mitre para prevenir el coronavirus

Una nueva fórmula desinfectante y sanitizante para prevenir el coronavirus, estudiada y aprobada por el laboratorio Malbrán, fue aplicada hoy en formaciones del ferrocarril Mitre para luego ser utilizada en todo el servicio de transporte urbano, operación supervisada por Mario Meoni, ministro de Transporte y Lisandro Bonelli, jefe de Gabinete del Ministerio de Salud.

De la presentación, que se desarrolló en la estación Retiro, participó también el director de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) "Dr. Carlos Malbrán", Pascual Fidelio, quien tuvo a su cargo la supervisión de la nueva fórmula que se comenzará a incorporar en los procesos de limpieza y desinfección en todo el transporte, tras las exitosas pruebas realizadas hasta el momento.

Las pruebas del nuevo producto sanitizante se iniciaron a comienzos de este mes y el producto testeado resultó eficaz en el combate de bacterias, destacándose sobre todo por su efectiva y larga duración en las superficies.

Tras el éxito de la innovadora fórmula, el objetivo es ampliar su utilización a otras modalidades de transporte mediante un trabajo coordinado con los organismos descentralizados dependientes del Ministerio de Transporte.

El nuevo producto ya se está probando en la línea Mitre y se comenzará a utilizar en el resto de líneas, en tanto que para uso aerocomercial, se comenzó a planificar la prueba correspondiente de otro tipo de fórmula de similares características, que será testeada el jueves en Ezeiza.

Meoni explicó al respecto que "uno de los problemas que teníamos con la Covid es que en situación de contacto con personas que tuvieran el virus trasladábamos la posibilidad de contagio. Este producto elimina esa posibilidad, no solamente con la Covid, sino con otros virus, bacterias y hongos".

Agregó que "este tipo de producto va a ser de uso regular en todos los sistemas de transporte. Esta semana vamos a estar haciendo la prueba de otro producto en aviones, que esperamos tenga la misma eficacia que tiene este producto que elimina uno de los factores de riesgo que es la posibilidad de contagio por tacto".

El ministro dijo que "tal como estableció el presidente Alberto Fernández, lo prioritario es cuidar la salud de los argentinos. Esto tiene que venir al transporte para quedarse, por eso vamos a trabajar para que efectivamente no lo apliquemos solo a trenes, que es responsabilidad directa del Estado nacional, sino en el transporte público de pasajeros como los colectivos donde vamos a exigir que se empiece a aplicar ese producto".

Por su parte Bonelli apuntó que "estamos viendo que en los últimos 30 días se estabilizó la línea de contagios en el AMBA y se empezó a generalizar en distintos lugares del país" y llamó a la ciudadanía a "mantener una actitud responsable", porque "no se pueden mantener las restricciones de manera ilimitada".

Durante las pruebas, se aplicó el desinfectante de superficies Bioplan 250H al 1% (solución acuosa), utilizando pulverizadores manuales y para la desinfección del instrumental de las cabinas de conductores Norte y Sur, se utilizaron paños para no dañar el interior del instrumental.

Mientras que para el control microbiológico se utilizaron placas con medio de cultivo con el objetivo de analizar el proceso de desinfección de superficies como asientos, apoya brazos, pisos, ventanas, micrófono etc.

Las pruebas consistieron en apoyar la placa con el cultivo sobre una superficie antes de realizar la desinfección, luego se desinfectó con el sanitizante elaborado y se esperó 15 minutos para que el desinfectante actúe sobre virus y gérmenes presentes.

Posteriormente, se realizó el análisis de ambas placas y se comprobó que en la que había sido colocada antes de la desinfección se registraron resultados positivos, con un intenso crecimiento bacteriano, mientras que en las muestras tomadas después de la desinfección, prácticamente no se observó crecimiento significativo en ninguna de las placas.

A diferencia del hipoclorito, utilizado habitualmente hasta el momento, la fórmula testeada es menos agresiva, no irritante en concentración de uso, no es corrosiva y, por lo tanto, no afecta la electrónica de la cabina, no requiere un lavado con desengrasante y no es tóxico para seres humanos, en las dosis recomendadas.

Además, no mancha, no se inactiva por la luz solar y no presenta olor penetrante, por lo que su utilización es más amigable, en tanto que presenta una estabilidad de dos años en dilución de uso, lo que permite seguir utilizando el producto preparado sobrante en la siguiente descontaminación.

También es altamente eficiente a baja de dosis de uso y tiempos cortos de contacto; tiene un óptimo nivel de penetración y efecto residual, explicaron los expertos del Malbrán.

La fórmula, desarrollada por la empresa Diransa, además de prevenir la propagación del coronavirus, también es efectiva en el combate de otras bacterias, hongos y virus como la escherichia coli, salmonella, hepatitis, influenza, entre otras.

Inactiva, por otra parte, diferentes virus que causan enfermedades y que están presentes en medios de transportes, establecimientos públicos y privados de salud, industrias, instituciones educativas y oficinas, entre otros.

En coordinación con el Ministerio de Salud, durante la investigación se estudiaron cuatro fórmulas y se seleccionó una de las que mejores resultados demostró, además de ser producción 100% nacional.

De la supervisión de hoy participaron también el presidente de Trenes Argentinos Operaciones, Martín Marinucci; el subgerente Médico de Trenes Argentinos, José Bucca; la directora del Malbrán, Claudia Perandones; y el gerente de la Línea Mitre, Iván Kildoff.