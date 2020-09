Alberto Fernández: “Tener un techo es un derecho que hace a la condición humana”

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía, en el municipio bonaerense de San Antonio de Areco, el acto de entrega de viviendas para adjudicatarios de las provincias de Misiones, Mendoza, La Rioja, Santiago del Estero y Buenos Aires.

“Nuestra victoria será poner de pie a la Argentina con más producción y más trabajo”, aseguró el mandatario y subrayó: "Tener un techo hoy en día es parte de la condición humana, es un derecho que hace en esencia a la condición humana”.



El Presidente estuvo acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa; Interior, Eduardo de Pedro; Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta; y el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto.



“Llegamos al Gobierno para hacer feliz a la gente y creemos que éste es un país sin un país central y periferias, y que todos los argentinos tienen el mismo derecho”, aseguró el jefe de Estado, y afirmó: “Hacemos políticas para abrazar y amparar a todos”.



Respecto de la entrega de viviendas, el Presidente informó: “Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con 11 mil viviendas virtualmente terminadas que dejaron de ser construidas en el año 2015, que los argentinos están esperando que sean terminadas”.



Y añadió: “El Estado supo estar allí donde los argentinos no pueden llegar porque no pueden acceder a pagar un crédito. Esto es lo que debemos hacer, porque hay millones de argentinos que aún esperan un auxilio del Estado para acceder a la casa propia”.



Durante el acto, el jefe de Estado se comunicó mediante videoconferencia con los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela; Mendoza, Rodolfo Suárez; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y Misiones, Oscar Herrera Ahuad.



Al exponer, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat recordó que “estas obras se empezaron en 2014”, y señaló: “Las hicimos aun en la dificultad que nos impone la pandemia, pero tuvimos desde el primer momento de la gestión” la premisa de “no discontinuarlas para que ninguna familia quedara expectante de su vivienda”.



En tanto, el intendente de San Antonio de Areco destacó la importancia “de esta entrega de viviendas” porque “nada nos pone más contentos que cuando una vivienda llega a una familia”, y afirmó: “Trabajamos codo a codo para que cada día más personas accedan una solución habitacional”.



De esta forma, mediante el plan del Gobierno nacional se entregaron hoy 380 unidades habitacionales, y se prevé la adjudicación en los próximos meses de más de 1.500 viviendas de las 11 mil planificadas para las provincias de Salta, Santiago del Estero, Misiones, Córdoba, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.



En esta etapa, el Procrear funciona bajo una nueva modalidad de créditos basada en el programa Hog.Ar, cuyo Coeficiente de Variación Salarial (CVS) garantiza mayor previsibilidad en la actualización de las cuotas y en la protección de los ingresos de las familias adjudicatarias. En ese sentido, el 98 por ciento de quienes tenían un crédito Procrear en UVAs cambió a la modalidad ofrecida por el programa Hog.Ar.



En comunicación con el Presidente, el gobernador de La Rioja aseguró: “Estamos entregando hogares para nuestras familias que esperaban ansiosas poder recibirlos”, y expresó: “La industria de la construcción mueve la economía de los distritos y los departamentos de la provincia y genera muchas oportunidades de crecimiento y desarrollo para nuestra gente”.



El programa en esa provincia se localiza en la localidad de Anguinán, en el departamento de Chilecito, y cuenta con 20 lotes distribuidos en dos manzanas, que están dispuestos de forma regular y van desde los 480 a los 533 metros cuadrados.



El complejo habitacional, que requirió una inversión total de 26.461.317,33 pesos, cuenta con red de agua potable, y eléctrica de media y baja tensión, estación transformadora y alumbrado público, y contempla la posibilidad de realizar actividades complementarias como las vinculadas al equipamiento comunitario en salud y deportivo.



Luego, el gobernador de Mendoza afirmó: “Más allá de nuestra pertenencia, vamos a coincidir, aquellos que nos dedicamos a la función pública, que no hay acto que cobra mayor significación y mayor sentido del trabajo que hacemos que la entrega de viviendas”.



Suárez agregó: “Tenemos que trabajar juntos para que cada familia sepa que hay un Estado, tanto nacional, provincial y municipal, para que este sueño se haga realidad".



En esa provincia, el desarrollo urbanístico se encuentra en el departamento de Maipú, y se inició en 2013, con un proyecto de construcción de 922 viviendas en tres sectores, de las cuales se entregarán 50 entre septiembre y octubre. La inversión total del plan es de 993.876.588 pesos, y consiste en departamentos de uno, dos y tres ambientes, con vías de acceso, cercanía a centros educativos, recreativos y de salud.



A continuación, Gerardo Zamora reconoció la importancia de “la entrega de viviendas que cuentan con un nivel constructivo, equipamiento y servicios de muy buen nivel”, y destacó: “Vamos a trabajar muy fuerte planificando la posibilidad de que la pospandemia nos encuentre con actividad fuerte en términos de construcción de infraestructura básica y social como ésta”.



En Santiago del Estero, el desarrollo urbanístico se encuentra en el norte de la ciudad capital, sobre el margen derecho del río Dulce. Cuenta con 320 unidades de vivienda, distribuidas en 33 edificios de cuatro unidades por piso, frente a la ribera. Los departamentos tienen 60 metros cuadrados cada uno, con dos dormitorios, baño, cocina comedor, y sector semicubierto con asador integrado.



Las obras, que demandaron una inversión de 885.443.665,76 pesos, incluyen veredas peatonales y bicisendas diseñadas para la vinculación de los distintos sectores, que cuentan además con espacios verdes, de esparcimiento, estacionamiento exterior, y sector comercial.



Al exponer, el gobernador de Misiones subrayó “que la pandemia se transformó en una oportunidad para los misioneros” en la medida en que “la construcción pública y la privada han crecido y eso es una oportunidad para demostrar que este es un país federal”.



En la provincia de Misiones, el predio de Procrear se encuentra en la ciudad de Posadas, en las cercanías del aeropuerto Libertador General San Martín. El desarrollo urbanístico, que requirió una inversión total de 1.203.988.470 pesos, se inició en 2015 con el objetivo de construir 717 viviendas en diez sectores. Entre septiembre y octubre se entregarán un total de 141 viviendas, mientras que las restantes serán adjudicadas en los meses siguientes.



Por último, el gobernador bonaerense informó que el programa Procrear “otorgó desde 2012 a 2015 más de 200 mil soluciones habitacionales, algunas a través de créditos para la casa propia, y otras para el mejoramiento de la vivienda, compra de materiales y contratación de mano de obra”, y expresó: “Esas viviendas llegaron a los que las necesitan, con créditos que se pueden pagar”.



El desarrollo urbanístico de San Antonio de Areco, que llevará el nombre de barrio Papa Francisco, cuenta con un total de 92 viviendas, de las cuales 47 serán entregadas este mes y las restantes en los meses subsiguientes. El proyecto de construcción, que requirió una inversión de 229.973.555 pesos, se inició en 2014, pero por falta de voluntad política no fue terminado durante la siguiente gestión.



Las viviendas consisten en departamentos y casas unifamiliares de dos y tres dormitorios, con terminaciones de obra de calidad, vías de acceso, cercanía a centros educativos, recreativos y de salud, e infraestructura de servicios públicos y espacios verdes.