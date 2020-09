Lleva 12 días el paro en la línea Mitre por una toma de terrenos en la estación Victoria

"Hace 12 días que está la toma. El lugar no está operativo, por eso no se ha retomado el servicio", dijo hoy a Télam el secretario general del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, Omar Maturano.

El dirigente explicó que "se sigue esperando la resolución judicial" y explicó: "Nosotros no fuimos a la justicia porque no nos corresponde, la que nos tiene que dar las garantías para el trabajo es la empresa y no ha habido solución".

En ese marco, el titular del sindicato La Fraternidad ratificó la continuidad del paro de actividades y aclaró que el gremio "ratifica que la medida adoptada no es por tiempo indeterminado sino por el tiempo que demore la justicia en garantizar el cumplimiento de la ley en los predios federales ocupados".

Por su parte, la empresa Trenes Argentinos decidió que no circulen esas formaciones de la Línea Mitre para preservar "la integridad física de los trabajadores y usuarios", y dispuso un esquema provisorio de micros para el traslado de pasajeros.

Maturano ya había advertido que, de no haber soluciones de la empresa y la justicia, la protesta podría extenderse a otras líneas y convertirse en "una acción nacional".

Desde hace 12 días, unas 25 familias ocuparon tierras pertenecientes a los Talleres Victoria del Ferrocarril Mitre, donde instalaron un improvisado asentamiento habitacional.

"La zona aledaña a esa estación fue tomada hace casi dos semanas por gente ajena a la compañía e impide realizar las tareas y maniobras respectivas", explicó Maturano.

Trenes Argentinos expresó en un comunicado que "la afectación del servicio es generada por los permanentes y constantes hechos de inseguridad en la playa de maniobras Victoria, ocupada de manera ilegal por personas ajenas a la empresa, lo que derivó en una medida gremial de La Fraternidad".

La ocupación del lugar comenzó el 23 de agosto pasado, cuando un grupo de familias ocupó terrenos y un obrador en el predio de los talleres de Victoria del Mitre, en tanto la medida de fuerza se inició el 28 de agosto.