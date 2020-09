Segundo Cernadas: “Esperamos que cada vez se incluya a más comercios de Tigre porque la situación económica es muy grave”

Segundo Cernadas, quien lideró en el Concejo Deliberante la presentación del proyecto que el viernes pasado fue puesto en vigencia en Tigre afirmó “Logramos un avance y ahora el Municipio va implementar la eximisión de tasas de seguridad e higiene para los comercios que fueron cerrados durante la cuarentena y sobre lo que venimos reclamando hace meses”

Además el concejal de JxC destacó que “pedimos que el municipio atienda la realidad económica de los comercios, de las pymes, el puerto de frutos, los cuentapropistas y los profesionales. Esta medida no es suficiente pero significa un alivio para algunos de los sectores que peor la están pasando”.

Cernadas sostuvo también que que: “En un contexto muy difícil para pequeños y medianos comerciantes. Desde la oposición logramos que el municipio escuche los reclamos de muchos comerciantes. Entre abril y agosto la mayoría de los comercios cerrados por la cuarentena no deberán pagar tasas municipales. Somos una oposición que crece unida y eso nos permite lograr algunas medidas de alivio para el comercio. Por supuesto que no son todo lo amplias que necesitamos o esperamos, pero logramos un avance”.

Sobre el momento actual Cernadas aseguró que “la cuarentena está mostrando su lado más cruel. No sólo las cifras de víctimas son altas si no que muchas familias tienen su economía destrozada. Necesitamos levantar esta nación y para eso hay que apoyar a los laburantes. Los políticos tenemos que estar de lado de los que se rompen el alma para que a su familia no le falte nada”.

“No se puede seguir en Argentina siempre con la misma historia de políticos que dicen lo que la gente ya sabe que le van a decir. La gente de trabajo no quiere escuchar más, quiere ver como nuevos políticos trabajan de su lado” dijo Cernadas quien anunció que “vamos a seguir trabajando para que las familias recuperen sus ingresos y mejore el trabajo y la porducción”.