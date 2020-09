Posse candidato a presidir la UCR Bonaerense con apoyo de Lousteau y gran parte del radicalismo provincial

Este espacio que desafía al oficialismo partidario de Daniel Salvador reclama desde hace meses que la elección interna sea suspendida por la situación sanitaria que atraviesa la provincia. Sin embargo Salvador decidió seguir adelante con el proceso que fijó la fecha de elecciones internas el 11 de octubre.

“No entiendo al oficialismo partidario en la provincia de Buenos Aires”, arrancó su intervención Lousteau y continuó “no entiendo la fecha en la que insistieron en poner esta elección interna, lo decidió el 7 de julio cuándo había 80447 casos en el país y en la provincia 1476, le dijimos que no era conveniente y siguió adelante y lo reafirmó el 17 de agosto con 299126 casos en el país y en la provincia 2521 y ayer hubo 451.198 en el país y 6990 casos diarios en la provincia, pero no escuchan así como no escuchan otras cosas”.

El senador porteño continuó “no entiendo como en lugar de usar el partido para cambiarle la vida a la gente, tratan de usar a la gente para perpetuarse en el partido” y agregó “no entienden la importancia que tienen las reglas para cambiar todo lo que hay que cambiar y por qué nosotros hablamos tanto de esas reglas”.

Gustavo Posse también fustigó a la actual conducción del radicalismo provincial y llamó a “integrar una U.C.R que sea socia plena de Juntos Por el Cambio en pie de igualdad, sin servilismos ni seguidismos ciegos y que represente la fuerte presencia territorial del partido en toda la Provincia”, expresó.

“No entiendo cómo es que hablan de fortalecer el partido pero se esconden detrás de dirigentes de otro partido”, sostuvo Lousteau, agregó que “hablan de renovar a la UCR pero perpetúan las mismas prácticas y no quieren disputar los ejecutivos” y subrayó “para construirse algo más grande, hay que abrirse a la gente y a los dirigentes que tienen el respaldo de la gente, eso es reconocer los liderazgos que valida la sociedad”.

En la misma línea, el intendente de San Isidro reclamó “tomar decisiones sin inferencias de otros partidos aliados, con autonomía y que lleve al radicalismo a ser parte de la toma de decisiones, y no un mero espectador de políticas ajenas”.

Para Lousteau, “sin un radicalismo bonaerense con ideas y peso propio no vamos a construir una idea y un partido nacional” y agregó “les cuesta entender que radical quiere decir volver a las raíces y hacer cambios y que se olvidan de donde venimos, el partido nació para hacer una revolución, terminar con un régimen y cambiar las cosas”.

Participaron Intendentes como Franco Flexas (General Viamonte); Matias Rapallesi (Maipú); Miguel Gorgoglione (San Cayetano) Jose Rodriguez Ponte (General Lavalle) y Facundo Castelli (Puan), rectores y vicerrectores de Universidades Públicas de la provincia, como Adriana Lopez y Danya Tavella y el Presidente de la Federación Universitaria Argentina, Bernardo Weber.

“Debemos participar activamente de la construcción de ser protagonistas en la renovación de autoridades e ir a las urnas cuando estén dadas las condiciones y demostrar que este espacio es mayoría”, sostuvo Pablo Domenichini, referente de Evolución en la Provincia de Buenos Aires, el espacio que a nivel nacional lidera Lousteau.