Ezequiel Melaraña advierte que “no ve beneficio” para Tigre en el nuevo formato de torneo

“La verdad no veo los beneficios para Tigre que otros sugieren en el tema de la definición de los ascensos” manifestó el directivo, en tono irónico.



La crítica fue dirigida en forma elíptica hacia su colega de San Martín de Tucumán, Roberto Sagra, que en distintos medios periodísticos sostuvo que –en este mercado de pases signado por la pandemia del coronavirus- el conjunto de Victoria “se está reforzando como si fuese el desembarco en Normandía”.



Al momento de la interrupción del torneo, en marzo pasado, el elenco tucumano lideraba la clasificación de la zona B, con 44 puntos. Mientras tanto, Tigre, con un encuentro menos, ocupaba la quinta posición con 28 unidades y ni siquiera integraba el lote de conjuntos clasificados para el Reducido por el segundo ascenso.



“Si comparamos plantel por plantel, el que teníamos en marzo era mucho más costoso que el que estamos armando ahora” se atajó Melaraña, en declaraciones a Radio La Red (AM 910).



Del equipo del técnico Néstor Gorosito que dejó la competencia oficial a principios de año por el coronavirus se fueron, entre otros, el zaguero Gerardo Alcoba, el marcador de punta Matías Pérez Acuña, el mediocampista Jorge Ortiz y el atacante Marcelo Larrondo, entre otros.



Y ahora llegaron al equipo de Victoria, los defensores Facundo Monteseirín y Abel Luciatti; los mediocampistas Diego Becker y Román Martínez y el goleador Pablo Magnín (ex Sarmiento de Junín), entre otros.



En otro orden, la máxima autoridad del club confirmó también que el juvenil defensor Brian Leizza, que participaba de la ‘burbuja sanitaria’ que el plantel está diseñando en el Country Maputxe de Pilar, arrojó “resultado positivo” en coronavirus.



“El chico (Leizza) está bien. El hisopado dio (resultado) positivo y ya está aislado en su casa”, informó Melaraña.



Otros jugadores que se contagiaron de COVID-19 y ya están recuperados son Diego Morales, Agustín Cardozo e Iván Bolaño.



Tigre reanudará oficialmente la competencia con un encuentro por Copa Libertadores ante Guaraní, en Asunción, por la tercera fecha del grupo B. Este cotejo se jugará el jueves 17 de septiembre, desde las 23.00 de Argentina.