Absuelven al empresario que llevó a Natacha Jaitt al salón de Benavidez donde murió

Velaztiqui Duarte, de nacionalidad paraguaya, fue la única persona detenida tras la muerte de Jaitt por las contradicciones en su declaración en la causa.

El empresario había dicho que desconocía dónde estaba el teléfono de Natacha Jaitt, pero las cámaras lo mostraron con el teléfono en la mano.

En su momento el empresario había declarado que “El teléfono no me lo llevé ni para robarlo ni para a cuidar nadie ni para extorsionar ni para comercializar su contenido ni para alterarlo ni destruirlo. Yo no lo prendí. No hubo una manipulación del teléfono. Lo deposité en el auto, a la vista, no lo tapé. Así como lo encontré, lo deposité en mi auto, en el asiento del acompañante, que el teléfono sea preservado. Lo guardé para que lo agarre la Policía”,

Además, declaró que el cuerpo estaba en una posición distinta a como lo vio él cuando la mediática murió.

A pesar de haber acordado un juicio abreviado, tanto el juez como la Cámara consideraron que no hubo delito y por ello, lo absolvieron.

La Fiscalía General de San Isidro, en tanto informó que apelará la decisión ante la Cámara de Casación provincial.

Por su parte, Ulises, el hermano de Natacha Jaitt, manifestó su furia por la absolución de Velaztiqui Duarte "Justicia corrupta!! Mintió 3 veces!!! Se robó el celular y en la declaración dijo que no lo había hecho, mintió en la posición del cuerpo (dijo que estaba boca arriba y estaba boca abajo). Dijo no haber modificado la escena cuando en realidad sacó una toalla para tapar el celular".

Muerte de Natacha Jaitt

La conductora y modelo sufrió una "insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón" y una "falla multiorgánica", y murió, según los resultados de la autopsia.

Las pericias toxicológicas confirmaron que Jaitt consumió cocaína y alcohol antes de morir en el salón de fiestas Xanadú, y no detectaron la presencia de ningún veneno.

La familia Jaitt siempre sospechó y planteó que la muerte de Natalia podía haber sido un homicidio, aunque para los fiscales todo indica que fue producto del deteriorado estado de salud que presentaba y de la ingesta voluntaria que esa noche hizo de cocaína.