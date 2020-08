González García sobre las vacunas vencidas: “Pueden sobrar dosis pero no por no haberlas distribuido”

"El Estado hace una estimación de la vacuna y, a veces, le erra por un poquito y sobran (dosis) o algunas provincias no informan cuántas utilizaron, pero otra cosa es encontrar en depósitos centrales vacunas que nunca fueron distribuidas", afirmó Ginés González García en diálogo con la FM Radio Con Vos.



El ministro, que el pasado martes se presentó en el frigorífico del barrio de Constitución y mostró las cajas de vacunas vencidas, sostuvo que "son excusas lo que está diciendo (el ex secretario de Salud, Adolfo) Rubinstein" e indicó que "uno puede distribuir las vacunas y que sobren pero no puede pasar no haberlas distribuido".



"De la Triple encontramos 600 mil dosis que nunca fueron distribuidas en las provincias en un año que faltaban esas dosis, porque en 2018 y 2019 hubo denuncias de provincias que se quejaban por faltantes de vacunas y otras compraron por su cuenta", detalló el titular de la cartera sanitaria.



Asimismo, afirmó que desde su cartera realizarán "la investigación pertinente, aunque en general las vacunas se distribuyen".



El ministro afirmó que existen demandas de vacunas distintas todos los años y aseguró que "este año fue exitosísima la vacunación de la antigripal, con 12 millones de dosis aplicadas".



"Este año compramos bien vacunas para que no faltaran pero estamos debajo de lo que quisiéramos en vacunación (de otras enfermedades) porque la pandemia hace que no se priorice", aseguró Ginés, y manifestó que el ministerio está analizando "hacer una campaña para instar a que se vacunen" a pesar de la pandemia.