Denuncian más de 60 casos de Coronavirus en el Frigorífico Rioplatente

Mediante una comunicación emitida por los Trabajadores se afirma que además “hay gran cantidad de casos sospechosos”. donde destacan además que “La empresa sigue violando los protocolos, no informa y no aísla los contactos estrechos, propiciando la expansión de la pandemia”

Los empleados afirman también que desde el Frigorífico “Pretenden tapar la gravedad de la de aceleración de contagios mintiendo, diciendo que se dan afuera del frigorífico”.

El comunicado asegura que las medidas tomadas por la empresa no son suficientes “el rociador sanitizante de la entrada no es garantía suficiente para evitar el ingreso del virus de las y los compañeros contagiados que no fueron debidamente aislados en su momento, cuando les dio positivo a los trabajadores con los que tuvieron contacto”.

“Hoy ocurre en la faena lo que pasó hace unas semanas en la despostada de la casa: con varios infectados, se multiplicó el número de casos sospechosos vaciando el sector y dejando a los compañeros sobrecargados de tareas y más que preocupados por el riesgo de contagio”, destaca el escrito.

Los empleados se quejan de que la empresa “En ningún momento se planteó parar para hacer un testeo masivo y arrancar con medidas más firmes que eviten la propagación del virus. Las y los trabajadores/as que se van con síntomas están activando un protocolo cada vez más difícil”.

El virus llegó también a la Comisión Interna, infectando a dos integrantes: Padilla y la Loba. “Tuvimos que activar el protocolo aislándonos preventivamente en un acto de responsabilidad”, y destacan “a los compañeros que no son delegados, incluso los infectados que aún no tienen el alta médica, los llaman de la oficina de Personal para que se reintegren lo antes posible”.

“Desde que presentamos estas denuncias, no hemos tenido novedad de la autoridad sanitaria ni de la Municipalidad de Tigre. Esto preocupa mucho ya que más de la mitad de la dotación vive en estos barrios, y a la desidia patronal se le suma la falta de control por parte del Estado”. Contaron den el comunicado.

“Rioplatense no es un caso aislado, la mayoría de las fábricas privilegian la producción y sus ganancias por sobre el derecho a la salud y a la vida de nuestras familias. Tampoco tenemos noticia sobre qué hace nuestro y los demás sindicatos ante la multiplicación de casos, pero no podemos más que denunciar también a las cúpulas sindicales y exigirles que pongan nuestras organizaciones al servicio de esta demanda tan justa”, enfatizan desde la Comisión Interna de Trabajadores.