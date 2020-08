Caso Montenuevo: identificaron a uno de los presuntos autores

Montenuevo fue asesinado de un balazo en la espalda mientras se dirigía a comprar una gaseosa en la localidad de Agustín Ferrari. El hecho ocurrió el jueves a la madrugada en la intersección de las calles Los Alelíes y Las Begonias. Montenuevo se dirigía al kiosco en su motocicleta Honda LXR cuando dos delincuentes armados a bordo de un Volkswagen Gol negro se bajaron del vehículo y le dispararon tras que el joven de 30 años se negara a entregarles su moto. La víctima fue trasladada al Hospital Héroes de Malvinas de Merlo, donde fue intervenido quirúrgicamente para luego fallecer por las lesiones sufridas. Según testigos, uno de los delincuentes se escapó en la moto sustraída y el otro en el auto.

El hecho está siendo investigado por la UFI N° 7 del Departamento Judicial Morón, quienes habrían identificado a uno de los autores del hecho identificado como “Kili”. Posteriormente se ordenaron allanamientos en los domicilios pertenecientes a la familia y amigos del presunto criminal, que, hasta el momento, no arrojaron detenidos.

Este violento asesinato, que se suma a la gran cantidad de hechos que están ocurriendo en el conurbano bonaerense en los últimos días, provocó que vecinos y familiares de la victima realicen una marcha reclamando seguridad cortando la Ruta 200, una de las arterias más importantes del distrito. “Los controles policiales no están, como dicen. Todos hemos sufrido un delito. No hay horarios, ni de noche. Estamos pidiendo seguridad” expresó una de las vecinas a un móvil de televisión. La señora sentenció: “Nos están matando. No podemos salir ni a comprar porque nos roban. Es insostenible está situación, nos matan a nuestros vecinos, como a Jeremías”.

Merlo es un distrito que cuenta con escasa presencia policial. Actualmente tiene asignado alrededor de 200 efectivos, dependientes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, para 580 mil habitantes que conviven en un territorio de 173 km de extensión. Testimonios de vecinos indican la poca cantidad de policías en los barrios y la inexistente presencia del Ministro Sergio Berni frente a esta ola de delitos.