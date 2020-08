Nicole Neumann contó que tiene coronavirus y se recupera en su casa de Tigre

En un móvil desde su casa, Neumann contó hoy en "Nosotros a la mañana" (eltrece), programa donde trabaja como panelista, que había decidido realizarse el test luego de que la empleada que vive con ella y sus hijas amaneciera un día sin olfato.

"Soy asintomática", indicó, aunque admitió que cuando le dieron el resultado entró "en pánico" y se le fue "el alma al piso".

"Ahora toman diez días del mínimo síntoma, luego ya no contagiás, no hay que hisoparse y ya estás dado de alta. Ya el lunes, si se animan y me lo permiten, vuelvo a trabajar", anticipó la modelo.