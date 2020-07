30.07.2020 - 9:35

Gollan respondió las críticas de Pichetto: "Es de una ignorancia supina" El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, consideró hoy que Miguel Angel Pichetto "no entiende nada de sanitarismo" y que sus comentarios son "de una ignorancia supina", al responder a las críticas del ex senador y ex candidato a vicepresidente de Cambiemos respecto a las medidas tomadas ante el crecimieno de los caos de coronavirus.