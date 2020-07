Vernice recibió el alta médica y regresa a Tigre para seguir con su preparación

El deportista, de 25 años y oriundo de Olavarría, ingresó a Tucumán la semana pasada con una primera muestra que había arrojado resultado negativa, aunque luego le informaron desde Buenos Aires que el segundo test dio positivo, por lo que quedó internado en un sanatorio.

Hoy se conocieron los resultados de un nuevo estudio que resultó negativo y eso le permitió abandonar el sanatorio para preparar su retorno a Buenos Aires ya que por razones técnicas su equipo no podrá trasladarse a Tucumán, de este modo, el palista continuará su preparación en Tigre.

"Es loco lo que pasó conmigo, pero me queda la tranquilidad de haber cumplido con los protocolos ya que me hice los tests,y no tuve contacto con nadie, ni en Buenos Aires ni en Tucumán", indicó el atleta olímpico.

Vernice eligió instalarse en Tucumán a partir de un decreto nacional que autoriza a los atletas olímpicos a entrenarse en aquellas provincias donde habilitaron la actividad físca, ya que tiene por delante el desafío de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, reprogramados para el próximo año.

“En enero estaré de nuevo en Tucumán porque Tafí del Valle es un lugar ideal de entrenamiento en altura y eso siempre me dio resultado”, le explicó el piragüista al diario La Gaceta, antes de abandonar la provincia.