08.07.2020 - 23:39

Matan a balazos a un ex convicto en José C. Paz y sospechan de un ajuste de cuentas Un ex convicto fue asesinado a balazos en el partido bonaerense de José C. Paz, y se investiga si lo mataron en el marco de un ajuste de cuentas, informaron hoy fuentes judiciales.