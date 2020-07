Detectaron 4.500 casos de dengue en lo que va de 2020 en territorio bonaerense

Según precisó el Boletín Epidemiológico, hasta la semana epidemiológica 26 fueron confirmados 4.479 casos de dengue, 1.878 con diagnóstico de laboratorio y 2.601 por nexo epidemiológico y detallaron que del total de confirmados, 367 requirieron internación.Con antecedente de viaje se registraron 290 casos (6,5%), principalmente a Paraguay; otros destinos fueron Bolivia, Brasil, Colombia y provincias de Argentina con circulación viral sostenida.Sin antecedente de viaje se registraron 4.189 casos, lo que representa el 93,5% de los casos.Actualmente, se encuentran en estudio 782 casos probables, de los cuales 178 cuentan con antecedente de viaje a zonas con circulación viral conocida, siendo Paraguay el principal país visitado, y 604 casos no registran antecedente de viaje.Según el informe, se registra un brote en los municipios de General San Martín, San Isidro, Vicente López, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, Ituzaingó, Merlo, Tres de Febrero y La Matanza.Además, precisó que no registran casos positivos en contexto de brote en las últimas semanas los municipios de Berisso, Escobar, Ezeiza, Gral. Rodríguez, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Saladillo, San Miguel, Esteban Echeverría, Moreno, San Nicolás y Morón.La cartera sanitaria detalló que el cierre de brotes debe ser considerado en cada uno de los niveles locales, manteniendo la vigilancia activa de la enfermedad y detectando la ausencia de casos con pruebas positivas por laboratorio en las últimas dos semanas, acompañado de un descenso en el número de notificaciones totales.