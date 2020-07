Buenos Aires apuesta al “parate” que comienza hoy para evitar la saturación del sistema de salud

"Es muy importante este parate que vamos a tener ahora, para poder seguir expandiendo la estrategia de investigación del virus, para poder evitar esa saturación", dijo hoy el asesor en declaraciones a Radio 10.El sanitarista se refirió a los nuevos casos y dijo que "cada día es un récord nuevo" y que se pone el foco allí, "por una situación que venimos alertando hace tiempo que es el estrés del sistema de salud".En ese sentido, García apuntó a que "cuando uno habla de eso pone el foco y está bien, es donde uno más se preocupa, en la saturación de las camas de terapia intensiva fundamentalmente, (pero) otro factor es que los laboratorios están trabajando al tope"."Empezamos a tener algún retraso, porque la velocidad con la que aumentan los casos, supera cualquier capacidad que podamos tener en seguir creciendo la cantidad de muestras que podamos procesar", agregó.En esa línea, subrayó que es importante esta medida de cuarenta estricta para poder avanzar con las estrategias para frenar el avance del virus ya que "viene aumentando muy fuerte la circulación".Por otro lado, indicó que si la curva baja va a depender "de cómo la gente sigue el aislamiento"."Si sigue el aislamiento estricto la curva va a bajar pero lo que tenemos que lograr es que baje la velocidad de los contagios, eso nos va a dar tiempo para poder avanzar en las estrategias como testeos, avanzar en centros de rastreos pero si seguimos con este ritmo nada de lo que hagamos va a alcanzar", consideró el epidemiólogo quien detalló que el índice R, que determina la velocidad de los contagios, está en 1,65."Viene aumentando, hay que bajarlo, y hay que aumentar el tiempo de duplicación para que aguantemos", resumió.Al ser consultado sobre la situación en otros países, García dijo que en Europa, países como Italia y España que no fueron desde el inicio a un sistema de aislamiento y dijeron "veremos lo que pasa, privilegiamos la economía, tuvieron una curva aceleradisima que colpaso el sistema de salud y en función de eso empezaron a parar, tuvieron una etapa de aislamiento y bajaron los casos y ahí se empezaron a liberar las actividades aunque ahora hay algunos rebrotes".Pero en Brasil, dijo García, que nunca entró en un esquema de aislamiento, la curva no bajó nunca, "ahí hay camas colapsadas y muertes porque nunca se aisló"."Nosotros esperamos acá controlar y si tenemos un nivel de contagio bajo abrir pero lo que nos está mostrando Europa es que todavía no está controlada", remarcó.