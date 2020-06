Prediger se quedará seis meses más en Tigre

A través de sus redes sociales, la entidad de Victoria oficializó que el volante "arregló de palabra" su continuidad hasta fin de año para jugar el campeonato de la Primera Nacional.Aun cuando reina la incertidumbre respecto de la eventual vuelta de la actividad futbolística, a raíz del coronavirus, Tigre mantiene una figura clave en la zona central para buscar el retorno a la Primera División.Prediger jugó un total de 57 partidos con la camiseta del 'Matador' de Victoria: marcó un gol y sufrió cuatro expulsiones.Además, el ex volante de Colón de Santa participó del equipo del DT Néstor Gorosito que se adjudicó el año pasado la Copa de la Superliga, tras derrotar por 2-0 a Boca Juniors, en final jugada en el estadio Mario Kempes de Córdoba.En cambio, los jugadores Jordan Mosquera, Fabricio Domínguez y Jonathan Ramis, cuyos vínculos finalizan el martes 30 del corriente, no seguirán en el plantel, que todavía no tiene resuelta la continuidad de Gorosito como técnico siquiera.