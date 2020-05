30.05.2020 - 21:31

Matan de dos balazos en el pecho a un ex convicto de 29 años en José C. Paz Un ex convicto de 29 años fue asesinado hoy de dos balazos en el pecho en el partido bonaerense de José C. Paz y se investiga si lo mataron en el marco de una antigua disputa personal con el agresor, informaron fuentes judiciales.