Nuevo récord diario de infectados por el coronavirus en el país

El parte oficial informó que el total de fallecidos se elevó hoy a 528 desde el inicio de la pandemia, en tanto que los infectados totalizan 16.214 personas.Del total de esos casos, 969 (6%) son importados, 7.030 (43%) son contactos estrechos de casos confirmados, 5.724 (35,3%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.La Ciudad de Buenos Aires es el distrito que reportó hoy más personas contagiadas con 459 casos, seguida de la provincia de Buenos Aires con 296 casos.Por su parte, el ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que "hay una especulación política" en las expresiones en contra de la cuarentena dispuesta por el Gobierno nacional para mitigar el avance del coronavirus y consideró que "es muy difícil" que las medidas de aislamiento no se prolonguen luego del próximo 7 de junio."Se ha desatado un debate entre los supuestos defensores de los derechos individuales y los que tratamos de defender los derechos de todos", dijo el funcionario, en declaraciones a radio Mitre, y remarcó que en todo esto "hay una especulación política".Para el ministro, esa situación no ocurre "solo acá: es la ideología de Bolsonaro, de Trump y pasa en España también"."Es un falso debate porque son los mismos que están con los antivacunas. La libertad todos la valoramos pero estamos haciendo las cosas por el bien común, tratar de que la gente no se enferme y que no enferme a más gente", remarcó el funcionario.En tanto, destacó que la curva de casos de coronavirus está en "ascenso", y dijo que "es muy difícil decir que no se extienda" el aislamiento más allá del próximo domingo 7 de junio, cuando vence la última prórroga anunciada por el presidente Alberto Fernández.González García indicó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue representando "el peor escenario de la pandemia" y aseguró que "el virus está circulando y nadie está exento de la posibilidad de contagiarse".En el plano internacional, se estima que Estados Unidos, el país con el mayor número de casos y muertes por coronavirus en el mundo, probablemente superó los 100.000 decesos por la pandemia hace semanas, según un estudio publicado hoy por la prestigiosa Universidad de Yale y el diario The Washington Post.En el análisis, los expertos sugieren que la cifra de fallecidos por Covid-19 podría ser mayor que la que ofrecen las estadísticas oficiales, tras calcular que entre el 1 de marzo y el 9 de mayo hubo 101.600 fallecidos por encima del promedio habitual.Estos datos suponen alrededor de 26.000 muertes más que las que se atribuyeron al brote en los registros oficiales, reportó la agencia de noticias EFE.En Brasil, en tanto, la mitad de la población reprueba la gestión del presidente Jair Bolsonaro frente al coronavirus y sólo un 27% la aprueba.El vecino país registró hoy por cuarto día consecutivo más de 1.000 muertes diarias y en el acumulado ya es el quinto país del mundo, por sobre España.De acuerdo con una encuesta de la firma Datafolha, 50% de los entrevistados califica como mala o pésima la gestión del líder ultraderechista para detener el nuevo virus, 22% la tilda de regular y 27% la considera buena o excelente.Las cifras muestran un aumento del porcentaje de brasileños que rechaza la gestión de Bolsonaro frente a la pandemia ya que en la anterior encuesta, realizada en abril, los que la reprobaban eran 45%, los que la calificaban regular 25% y los que la aprobaban 27%.La nueva encuesta de Datafolha, que entrevistó los pasados lunes y martes a 2.069 brasileños en las diferentes regiones del país y tiene un margen de error de dos puntos, refleja el agravamiento de la situación sanitaria en el gigante latinoamericano.