Importantes operativos de la policía de seguridad Autopistas de la Provincia de Buenos Aires

Charlamos con el Comisario Inspector Eduardo Merlo Giménez, perteneciente a la Policía de Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires, así como con el Comisario Ceferino Hernández, Jefe de la División Autopistas Zona Norte.Al respecto y sobre la metodología operativa, el Comisario Inspector Merlo Giménez – quien cuenta con una vasta experiencia luego de 29 años en la Policía y según sus propias palabras sigue trabajando como el primer día, expresó: “En este momento el marco central del control es el aislamiento y sobre quienes están autorizados a circular o no. En base a este tipo de operativos se nos ha permitido establecer determinados delitos y proceder en consecuencia, que van desde el secuestro de armas, secuestro de drogas, detenciones por falsificación de documentos, así como una variada gama de delitos menores. Al momento se han obtenido muy buenos resultados en una cantidad determinada”.Cuál es la respuesta de la población cuando lo paran? Tienen buena respuesta o se encuentran con una actitud contraria?“Mayormente la gente es amigable porque saben que es una forma en que el Estado cuida a la ciudadanía. Básicamente la mayoría de los que transitan por estos controles está en regla, tiene las autorizaciones correspondientes para hacerlo. Caso contrario, debemos labrar las actuaciones correspondientes con la intervención de la Justicia”.Se han secuestrado vehículos?“Si, ha habido secuestros de varios vehículos, pero cuando además del incumplimiento del aislamiento se detectan otro tipo de delitos”.Acá se ve un gran despliegue e incluso se cuenta con perros.“Además del personal de la División Norte de Autopistas en este caso, nos prestan colaboración la División Canes de Investigaciones Complejas –Narcotráfico -, y la Policía Motorizada. Nos ayudan también la División Canes que detectan pólvora, municiones y armamentos”.Quiere agregar algo sobre su tarea?“Sobre todo quiero agradecer la paciencia de la ciudadanía, ya que estas situaciones nos exceden a todos, en cuanto a que no se vivió nunca algo así. Vamos a seguir trabajando y nuestra idea es poder hacer las cosas bien para que no haya gente contagiada, sobre todo respetando las medidas que impone el Gobierno Nacional”.