24.05.2020 - 22:34

Kicillof: “Meter la cuarentena en la grieta no me parece una buena idea” El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró hoy que discutir las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus en términos de “grieta” no es una “buena idea”, al advertir que “es momento de buscar unidad” entre las distintas administraciones.