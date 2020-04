Julio Zamora anunció tres nuevos contagios de coronavirus en Tigre

Retorno de las actividades en el Municipio

Plan de trabajo para salir de esta cuarentena

Acciones del municipio de Tigre durante la cuarentena

Además de los nuevos contagiados, el municipio tiene en observación a 38 personas y se han descartado 139 casos sospechosos., dijo el Intendente de Tigre en declaraciones del intendente a EcoMedios.Además el intendente destacó que.respecto a la coordinación de las acciones sobre como controlar la pandemia .A continuación los principales conceptos que vertió el Intendente Zamora en la entrevista:“Nosotros estamos proponiendo un protocolo para que distintas actividades del Municipio puedan comenzar”.“Mantuvimos reuniones con gremios y cámaras empresariales para poder iniciar actividades, respetando las cuestiones de seguridad e higiene para los trabajadores”.“Tenemos que tener la sabiduría para mirar las 2 cosas: por un lado el pico de contagio para que se exprese con la menor intensidad posible, pero también el piso socioeconómico que puede soportar la sociedad”.“Esto quiere decir hasta qué punto podemos seguir en una situación de no movilización de la gente, con todas las consecuencias sociales, economices y de salud que puede llegar a traer esta situación. Es un fino equilibrio”.“La recaudación ha caído abruptamente. Por eso la preocupación y necesidad de iniciar a encender la economía”.“Toda la gente está con su tapabocas, respetando la distancia social y las medidas que creemos que van a contribuir a que no se extienda en la pandemia”.“Las 2000 cámaras del Municipio nos permiten de alguna manera poder controlar el cumplimiento del aislamiento”,“La gente tomó conciencia de que no es momento de venir a hacer miniturismo a Tigre”.“Hemos readecuado un hospital que teníamos, el HDI de de Benavídez, para la pandemia, con 30 camas con oxigeno”.“La compra de respiradores está monopolizada por el gobierno nacional. Estamos hablando con el Ministerio de Salud para que nos lleguen algunos. El Hospital de Pacheco también necesita”.“Tenemos una app del Municipio a la que le agregamos una función para hacer un testeo que permite ver si el paciente puede ser un posible caso de covid-19. Así descomprimimos las lineas telefónicas habilitadas por el gobierno y también las municipales”.