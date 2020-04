Las escuelas privadas evalúan diferir el cobro de una parte de los aranceles

Rodolfo De Vincenzi explicó, consultado por el canal TN, que "todas las instituciones tienen un porcentaje del arancel cuyo pago puede ser diferido a meses subsiguientes, esto sería una posible solución, así como fortalecer las becas y ayudas transitorias o eliminar los recargos financieros por mora".El Ministerio de Educación y las entidades que agrupan a las escuelas privadas evalúan facilidades en torno al costo de los aranceles que deben afrontar las familias para enviar a sus hijos a dichas instituciones, en el marco de la merma de los ingresos producidos por el aislamiento social y obligatorio producido ante la pandemia de coronavirus.Fuentes de la cartera educativa y de las entidades aseguraron que las instituciones se comprometieron a atender las situaciones especiales de cada familia en cuanto a los aranceles, mientras que se reducirán en forma sustancial los llamados servicios complementarios que cobran por afuera de la cuota.De Vincenzi recordó que "ayer hubo una reunión entre el ministro de Educación y las asociaciones que representamos a los colegios privados a nivel nacional. Le manifestamos nuestro apoyo a las medidas que viene tomando el Gobierno nacional de cara a la pandemia y después nos metimos de lleno a tratar el impacto económico que tiene sobre la comunidad educativa a la que nosotros representamos, de más de 17.000 escuelas en el país".Luego explicó que sabe que "existe un importante número de personas que frente al aislamiento obligatorio ven menguados sus ingresos y se les dificulta pagar las cuotas, y es un número importante de padres que cargan ese problema; esta es la primera cara de la moneda que se planteaba en la mesa y de la que el ministro nos preguntaba qué soluciones podíamos aportar desde las asociaciones".Y agregó que "la otra cara de la moneda es que el ministro nos pide tanto a nosotros como a las escuelas estatales sostener un plan de continuidad pedagógica, y para poder lograrlo necesitamos poder pagar los sueldos, que es el principal componente de la estructura de costos de los colegios"."Si la mayoría de los padres no pueden pagar la cuota no se pueden pagar los sueldos, y la continuidad pedagógica es imposible sin docentes; hay que tener una responsabilidad entre lo uno y lo otro, y es importante que aquellos que puedan pagar la cuota lo hagan", puntualizó.Y destacó que para que el conjunto de medidas que se adopten "resulte pertinente a aquellos que de verdad tienen una dificultad económica, es muy importante la actitud responsable del resto de los padres que sí pueden pagar la cuota, porque se requiere de ellos para pagar los sueldos".El Ministerio de Educación informó a través de un comunicado que en la reunión se destacó el compromiso de las escuelas para abordar la realidad particular de cada familia y medidas que podrán ser abordadas en conjunto tales como el "congelamiento de aranceles, suspensión de facturación de servicios accesorios o complementarios interrumpidos, entre otras recomendaciones que se presentarán en los próximos días con el acuerdo de todas las partes, atendiendo a las realidades de cada una de las 24 jurisdicciones".El ministro de Educación Nicolás Trotta consideró, a través del comunicado emitido este mediodía, que "en la reunión (de ayer) primó una mirada común y colectiva de solidaridad que nos compromete como sociedad a garantizar el derecho a la educación, entendiendo la difícil situación que atraviesan las economías familiares en momentos de aislamiento obligatorio. Pero también es importante comprender la necesidad de mantener las fuentes de trabajo y el pago de los salarios del personal docente y no docente"."Es importante destacar el rol de las maestras y maestros que sostienen el vínculo y los procesos de aprendizaje de su alumnado aún en este contexto; debemos garantizar el derecho a la educación entendiendo la realidad de cada una de las 24 jurisdicciones", concluyó Trotta.