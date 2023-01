Horóscopo de hoy viernes 27 de enero 2023

Horóscopo del viernes 3 de febrero de 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día con algo de dispersión. Traten arianos de focalizarse en cada tarea que deban hacer. Dormir bien es una necesidad, sabemos que el cansancio es acumulativo y que de a poco puede ir generando distracción entre otras cosas. Momento: de color azul.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Los taurinos algo irritativos, deberían hoy tratar de no darle curso a esta sensación que incomoda y que podría provocar problemas de roce con el entorno en general. Amor con ciertos aires sacudidos también. Miren por la ventana buscando el sol. Momento: de color rojizo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Los regidos por el gran Mercurio, hoy tendrán un día con mucha iluminación intelectual que los hará brillar. Buena jornada para declarar los sentimientos a las personas que quieren, son tiempos de manejarse desde el amor. Posibilidad. Momento: de color dorado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Los cancerianos aspectados con bastantes posibilidades de producir interesantes resultados en proyectos o emprendimientos para sus vidas laborales. Busquen el momento justo para plantear sus sentimientos y sus requerimientos, no tengan nostalgia. Momento: de color manteca.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos en un día muy apto para todo lo que competa a discusiones importantes en el área de las acitividades. Proyectan y combinan con mucha satisfacción junto a personas con la misma inquietud dando sensación de no estar a distancia. Alegrías. Momento: de color turquesa.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Los virginianos aptos para tocar temas algo profundos en las familias. Estarán buenamente aspectados incluso para realizar propuestas que los ayude a todos. Traten de equiparar sensaciones, alejen la ansiedad y la mirada gris. Protección. Momento: de color naranja.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Sin tener que preocuparse mucho, podría haber algunos inconvenientes con papeles. Hagan los llamados correspondientes. Busquen expresarse de manera sincera y sin temor, siempre es mejor la verdad y dicha desde la simpleza sobre todo. Temer no es la opción. Momento: de color bordó.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Día bien aspectado. Logran mostrar y demostrar sus talentos con total tranquilidad enviando sus trabajos. Esperanza. El corazón de los apasionados escorpiones abriendo el abanico de posibilidades para poder vivir y convivir mejor. Momento: de color manteca.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Día para trámites desde casa que saldrán de manera óptima, sobre todo aquellos que esperan noticias de importancia. No imaginen cosas que no son, estar en pareja implica la confianza, de no tenerla, el planteo es seguir o elegir otro rumbo que no es hoy. Momento: de color azabache.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Variedad de intensidad emocional en este día con algunos tropiezos en el área de las actividades. Pondrán a prueba la capacidad racional capricorniana, ingenio natural de estos sublimes nativos. Amor con apoyo y cariño, busquen en casa lo más importante. Momento: de color caoba.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Campo contrariado en el área de las actividades. Saber que no siempre podemos estar de acuerdo en todo, pero que se puede conciliar y poner lo mejor de cada uno para acordar soluciones. Amor esperado y alivianando tensiones. Momento: de color verde oscuro.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos a la orden del día los acontecimientos de esta jornada con bastante sensación de estar nerviosos. Equilibrarse siempre es la mejor opción ante las vicisitudes de la vida. Nada malo ni desesperante pasa. Afrontar desde la tranquilidad siempre. Momento: de color amarillo tenue.