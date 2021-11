Horóscopo de hoy, viernes 26 de noviembre de 2021

Predicciones astrológicas y consejos para hoy viernes 26 de noviembre de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Podría llegar un dinero que les deben. Hoy algo que les daría cierto alivio en el plano económico. Los suyos esperan de ustedes más que una gratificación económica verlos tranquilos. Hay que reconocer las prioridades.



Momento de color: dorado.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Interesante sensación interna de entablar nuevas relaciones en el contexto social los llevará a tratar de manejarse en otros ambientes. No desechen la posibilidad de pensar en un viaje de placer. Saber que hay cosas que se dan por única vez.



Momento de color: aceituna.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Una especial consideración tendrán por ustedes con respecto a un inconveniente. La plenitud de los sentimientos en esa relación que comienza, verán con sus propios ojos venir lo que desde hace tanto tiempo esperan ver.



Momento de color: avellana.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cuidado con el stress, comprendan que su rendimiento no es el mismo en ninguno de sus aspectos cotidianos. Aprendan a hacer lo que pueden y no el triple. Llega alguien a sus vidas. En la vida las cosas llegan si deben llegar.



Momento de color: violeta.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Llega el momento en el que deberán tomar una decisión importante que refiere a su situación afectiva. Los días los confundirán más si no llaman a la persona que los hace pensar tanto. Es siempre mejor tener la verdad y no la duda.



Momento de color: magenta.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Sentirá que el día no le alcanza por la cantidad de cosas que tiene que hacer. De prioridad a todo lo que tenga que ver con el arreglo de sus papeles. Se siente vigorizado por un proyecto nuevo.



Tener en cuenta: lo natural es el orden para los virginianos.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Sorpresivamente reciben un ofrecimiento que aliviará mucho sus compromisos económicos. Ponen en palabras una inquietud y son escuchados más de lo que suponen. Alegría. Con el correr del tiempo las cosas se van solucionando.



Momento de color: amarillo fuerte.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Su carisma y su matiz de líder los mostrará hoy frente a quienes comparten su jornada laboral. Nuevos horizontes y nuevas responsabilidades pueden darse a partir de estos días. No se agoten.



Momento de color: blanco.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Ultiman detalles para concretar una importante entrevista en el área de sus actividades. Una información que les llega de buena fuente los previene de cometer un error. Entender que no somos los dueños de la verdad.



Momento de color: sabayón.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Muy provechosa jornada en la que demuestran sus capacidades de análisis frente a disyuntiva que se les presenta. No escatimen en dar una información a quienes les será útil. Retribución celestial ante los gestos buenos.



Momento de color: perla.



ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



La alternativa que les quedaría en una situación laboral que vivirán será callar. A veces debemos dejar pasar ciertas cosas para que lleguen sin inconveniente otras. Paciencia. Las cosas importantes no pasan por el orgullo.



Momento de color: anaranjado.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Es probable que una promesa esperada no se dé momentáneamente. Hay un obstáculo que deberán pasar para tener acceso a su proyecto. Consulten con persona idónea lo que no pueden aclarar solos. Perspectiva nueva.

Momento de color: ámbar.