Horóscopo de hoy, viernes 25 de febrero de 2022

Predicciones astrológicas y consejos para hoy viernes 25 de febrero de 2022.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Propuesta interesante en el área de las actividades. Deberán elegir entre dos opciones en una situación que se les presenta. Los argumentos que les plantean acerca de un asunto de papeles son válidos. Reconocer que hay veces que debemos ceder aliviana las cargas.

Momento de color: verde mar.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Retoman una actividad que creían ya finalizada. Sus intenciones de reconciliarse con la persona que desean serán bien recibidas. No acumulen nervios y anímense a decir lo que necesitan decir. El punto es sincerarse, poder conectarse con la verdad interna.

Momento de color: violeta.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Planteo válido en el lugar de trabajo, sus pedidos serán considerados y aceptados. Motívense más en tratar de lograr el equilibrio que esperan. No todo está perdido con esa persona que les interesa. Intentar sería la premisa, si no arriesgamos no tenemos respuesta.

Momento de color: amarillo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Una nueva posibilidad les pedirán en el plano afectivo. Las cosas con buena voluntad podrían marchar bien. Se impone en ustedes una sensación nueva de lograr liberarse. Reconocernos por dentro, buscar en nosotros las respuestas, escucharnos pero siempre escuchar a los demás.

Momento de color: coral.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Sentirán que no les importará un impedimento que tienen para lograr estar con la persona que les gusta. Los trámites de la semana estarán entorpecidos por su falta de tiempo. Finalmente se acercan buenas nuevas en acuerdos, firmas, convenios, contratos o trámites importantes.

Momento de color: naranja.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Una nueva posibilidad de realizar un viaje se les presentará. Traten de organizar sus cosas sin ocupar todo su tiempo, dejen algo para la el esparcimiento. Tienen un enfoque nuevo desde donde pueden reconocer las partes de la vida que no les eran importantes.

Momento de color: azul profundo.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Una situación nueva en el plano afectivo los impactará. Sepamos que a veces las cosas se dan sin poder pensarlas demasiado. En sus lugares de trabajo son más queridos de lo que imaginan. Sentir sin que implique sufrir, actitud que todos los librianos debieran trabajar.

Momento de color: té verde.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Usen sus energías sin autodestruirse. Hay cosas que no deberían angustiarlos. Pongan buena disposición frente a propuestas que les llegan acerca de una cuestión de papeles. No sean alarmistas y procuren esperar, las cosas del corazón tienen también sus tiempos.

Momento de color: celeste pastel.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Un día como para que el estado anímico no caiga. Las cosas están encaminadas, deberían aceptar los tiempos que a veces hay que esperar. Concretan una entrevista que añoraban, se avecina un éxito. Saber que en esta tierra nos manejamos con el tiempo.

Momento de color: azabache.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

La sensación de frustración debería desaparecer, revean sus problemas y evalúen cuáles pueden no considerarlos problemas. No es bueno vivir quejándonos. Una invitación especial les llega a través de alguien que quiere ayudarlos. Liberación de angustias viejas.

Momento de color: verde puro.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Aprecio especial de alguien que los quiere ayudar en el plano laboral. Su honestidad será premiada. Una sensación de amor los cubrirá y los hará reaccionar favorablemente con respecto a sus parejas. Entender que el amor es la gran solución, siempre y en todo lugar.

Momento de color: vino.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Sorpresa agradable en el plano afectivo. Reciben una propuesta que los tentará con respecto a un negocio. Sus cosas pueden mejorar si ponen su buena voluntad, es bueno reconocer que mucho depende de nosotros mismos, la actitud frente a las cosas, lo es todo.

Momento de color. Zafiro.