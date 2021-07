Horóscopo de hoy, viernes 2 de julio de 2021

Predicciones astrológicas y consejos para hoy viernes 2 de julio de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Día atractivo con lucidez suficiente como para contactar personas nuevas que darían posibilidades en el área de las actividades. No siempre se dan las circunstancias en el amor tal las esperamos, pero siempre por algo es. La vida sabe.



Momento: de color mandarina.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Las medias tintas no son aconsejadas cuando hay que evaluar qué se siente sinceramente. El corazón es claro, ocurre que no siempre lo escuchamos. Alivio en el plano de las finanzas podrán saldar deudas o comprar lo que esperan.



Momento: de color arándano.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos, la búsqueda del tesoro perdido es parte de la ficción, simplemente contáctense con la real posibilidad en el plano de las actividades. Igualmente, sin dejar de soñar. El corazón algo dolido, suelten, dejen pasar.



Momento: de color verde claro.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Los cancerianos con cierta tendencia a sentir celos, es menester que trabajen esa sensación que no lleva a nada positivo. Cuando uno no se encuentra bien con su pareja, lo mejor es plantearlo o tomar decisiones. Respeto a uno y al otro.



Momento: de color rojo.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Los inicios de tareas, con excelente aspectación. Los leoninos se consolidan y logran equilibrarse. Hay cierta sensación de desasosiego en el plano afectivo, trabajen con ustedes mismos y no se generen preocupaciones.



Momento: de color agua.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Las voluminosas expectativas a veces atropellan nuestra tranquilidad, porque alteran el extremo sentido de responsabilidad y eso, no es necesario. Virginianos a ceder, a relajarse, a permitirse el error. Amor muy completo.



Momento: de color menta.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos si hasta el momento no tienen las noticias esperadas, deberán tratar de estar tranquilos y no perder la expectativa o la esperanza. Los tiempos no son siempre los que esperamos. Se integra con más confianza a la pareja.



Momento: de color coral.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos con cierta sensación de no haber logrado por completo lo esperado en esta semana laboral, no debiera predisponerlos mal ni quitarles las buenas energías. Salud con buen semblante y con ganas de ejercitarse en casa.



Momento: de color oliva.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Mirar hacia atrás y ansiar algunas cosas vividas del pasado, no es malo pero tampoco dejar de mirar hacia adelante sería bueno. La vida es una constante demostración de posibilidades, y es maravilloso saber esperarlas o buscarlas.



Momento: de color esmeralda.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Muchas veces no nos permitimos decir las cosas que sentimos. Trabajar ese modo de manejarse es muy importante, porque los sentimientos son expresiones fundamentales en la vida y hace bien demostrarlas. Salud impecable.



Momento: de color rosa.



ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Porción del corazón que extraña situaciones amorosas del pasado. Revisen, intenten o trabajen para dejarlo atrás. Los premios Divinos son cuando también accedemos a recibirlos. Laboralmente con éxito y mucha creatividad.



Momento: de color cereza.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Los piscianos con un día muy laborioso en el que asumirán muchas responsabilidades incluso frente a contratiempos. Día interesante para conectarse con los proyectos que tienen en mente, hay buen ánimo y predisposición.



Momento: de color maíz.