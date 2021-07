Horóscopo de hoy, sábado 24 de julio de 2021

Predicciones astrológicas y consejos para hoy Sábado 24 de julio de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Nuevo punto de partida en los afectos, noticia que llega a tiempo, duda solucionada. Se proyectan cambios interesantes que les darán muchas ganas de continuar con ciertas cosas. Tranquilidad arianos, todo es cuestión de paciencia y de esperanzarse.



Momento de color: cúrcuma.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



La cautela es una característica taurina buena para aplicar hoy justamente en la relación. Hay cansancio físico que se remedia con descanso psíquico. Aprender a distraerse y a disfrutar las cosas de la vida es la llave para no enfermarse o por lo menos tratar de no enfermarse.



Momento de color: azul mar.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Replanteos económicos, mente creativa perfilando soluciones. Reciben un pedido de ayuda de alguien que ustedes quieren mucho. El amor tiene sus tiempos, no desesperen. Calmar la ansiedad hace más llevaderas las cosas que nos pasan. Siempre que oscurece la luz llega inevitablemente.



Momento de color: coral.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Día contrariado que podrían soportar mejor si en lugar de callar pudieran hablar. A la vez llega ternura de donde menos esperan. No permitan que la melancolía se apodere de ustedes. La apertura que podamos hacer hacia el mundo es siempre positiva.



Momento de color: menta.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Lucidez. Buena sensación mental que genera soluciones para el futuro. Se concreta un proyecto que esperaban pero se desorganiza otro por interferencia de terceros. Calma. Aprovechar las posibilidades aunque no sean siempre las que queremos. Venzan el cansancio mental.



Momento de color: amarillo suave.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Agudeza a tiempo. Sensibilidad frente a situación que podría evitarse y olvidarse. Se postergan respuestas que esperaban. Día opaco y con pocas posibilidades de cambiar todavía las cosas que desean cambiar. Optimizar las energías para dar brillo a lo que no lo tienen.



Momento de color: luna.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Se distienden situaciones y se festeja con amigos, la sonrisa les perdurará en esta jornada buena. Día de recuperación. Alivio en los afectos. Bomba detonada. Darse cuenta de lo que significa sentirse feliz y no perder el entusiasmo tampoco frente a las adversidades.



Momento de color: rosa.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Gran despliegue energético que dispara buenas perspectivas en todos los planos. No olviden a quienes están esperando su ayuda. Se soluciona un conflicto de largo tiempo. No atropellarse en la toma de decisiones, tomarse el tiempo necesario para no cometer antiguos errores.



Momento de color: cian.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



La vida afectiva se perfila mejor. Día de reencuentro interno. Voluntad expresada por otros que los llena de tranquilidad. Subjetividad que les permite entender algo muy profundo. Visión. No perder la oportunidad de conectarse con el propio espíritu la mayor cantidad de veces.



Momento de color: té verde.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Día más que provechoso en el plano familiar. Circunstancias que aclaran cierto proceder. Noticia que llega y evita contratiempo en el plano económico. Alivio y claridad. Aprender que siempre hay que esperar, saber esperar, sentir que hay que esperar. Darle a la vida siempre la oportunidad.



Momento de color: lavanda.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Se recupera tranquilidad gracias a una conversación que satisface. No arriesguen su manejo económico con inversiones poco claras o de riesgo. Planifiquen esos gastos para futuro. Debemos aprender a disfrutar de lo ganado y a valorarlo. Nada es porque sí.



Momento de color: añil.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Reunión imprevista de trabajo por error ajeno. Solución rápida en cuestión laboral. Nervios en el plano afectivo que provoca contrariedades y molestias afectando la familia. Estar predispuestos a escuchar siempre las dos campanas. Evitar errores de interpretación y ampliar la mente.



Momento de color: cobrizo.