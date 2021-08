Horóscopo de hoy, miércoles 25 de agosto de 2021

Predicciones astrológicas y consejos para hoy miércoles 25 de agosto de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Balancear la potencia de las emociones ayudará en este día con mucha actividad, con movimiento y cambios. Habría nuevas oportunidades de llegar a ascender en el trabajo o a cambiarlo. El amor con porcentaje de afinidad muy alta en los que recién empiezan.



Momento: de color amarillo.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Verán venir nuevas posibilidades de trabajo que en muchos casos serán de altísima ayuda. Las esperanzas no deben perderse, cuando llegan las cosas que esperamos se refuerza el espíritu. En el amor traten de evitar producir reproches o reclamos innecesarios.



Momento: de color vainilla.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Mucho trabajo en esta jornada con calor emocional. Diálogos emotivos que aparejan posibilidades nuevas más fructuosas en el área de las actividades. Geminianos recibirán información interesante en el plano de las finanzas. Podrían aparecer negocios.



Momento: de color perla.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Hoy es un día en el que pueden aguardar con entusiasmo la llegada de llamados esperados en el plano afectivo. El amor puede estar tocando la puerta para aquellos que están solos. Día laborioso y fructífero en el ámbito de las actividades. Progreso.



Momento: de color celeste.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos esquiven hacerse eco de respuestas con mal modo, o con provocaciones que podrían generar aún más problemas. El trato entre las personas debiera ser cordial, ustedes, séanlo, laméntense de quienes no lo hacen. Finanzas en ascenso.



Momento: de color zanahoria.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Hoy es un día casi a contra reloj dados los inconvenientes que pueden traer los roces en el ámbito laboral. Las cosas se van a ir aclarando en las parejas, aquellos que deban tomar decisiones, hoy tendrán mucha lucidez mental y emocional. Algarabía.



Momento: de color manteca.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Demuestran su experiencia librianos en el plano de las actividades. Propongan tranquilos sus proyectos tanto en sus trabajos como en las posibles uniones comerciales que aspiran tener. Jornada lúcida y con entusiasmo. Amor, viento en popa.



Momento: de color rosa fuerte.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Se aclaran cosas en sus mentes luego de sentir confusiones por los mensajes dubitativos en el plano afectivo. Todo se verá, todo estará expuesto en los vínculos. Avance. Las actividades con intensidad y cansancio aparejado. Descansen.



Momento: de color azul Francia.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sentirán que lo que hasta ahora no encontraba eco o respuestas hoy aparecerán incluso con mucha apertura y aceptación. Antes de generar ilusiones a quienes ustedes saben que esperan más de lo que ustedes pueden darles, procuren sincerarse.



Momento: de color limón.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Digan sus opiniones en el ámbito laboral, siempre es mejor exponer los conceptos y dejar en claro desde el contribución lo que podemos aportar. Procuren no pensar tanto las cosas en el plano afectivo, sientan más, suelten, busquen elasticidad.



Momento: de color azul.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos busquen resolver los asuntos pendientes con papeles o trámites. Traten de hacerse el rato también para hacer llamados necesarios. El amor con soltura y frescura que les va a dar más ánimos para seguir adelante en las relaciones de pareja.



Momento: de color frutilla.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos quizás sientan que las cosas les cuestan mucho, o que hay palos en las ruedas, lo mejor es quitarse los pensamientos derrotistas que además debilitan la autoestima. No duden que siempre las cosas van a mejorar, el esfuerzo, siempre se premia.



Momento: de color verde agua.