Horóscopo de hoy, martes 30 de noviembre de 2021

Predicciones astrológicas y consejos para hoy martes 30 de noviembre de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Logran detener un problema en su lugar de trabajo. Las cosas estarán movilizadas y un poco complicadas. Traten de hacer lo que pueden sin permitir que los nervios actúen por sí solos. Saber que el control sobre nosotros es nuestro siempre, hoy día como para no olvidarse de ello.



Momento de color: rosa.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



La opción aparece desde un negocio que les presentan y que podría ser positivo para sus finanzas. De todas maneras consulten con personas idóneas. La pareja mejora, traten de mantener su postura comprensiva. Día clave para ceder sanamente en el amor. Complacer es parte de amar.



Momento de color: rojizo.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Expectativa positiva en su lugar de trabajo, las cosas mejoran. Un estado anímico positivo los ayudará a lograr mantener un diálogo honesto con alguien que está esperando algo de ustedes. Poder decir lo que sentimos es ayudarse y ayudar al otro también en pos de la armonía.



Momento de color: vainilla.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Descubren que hay una posibilidad más para reconciliarse con sus parejas. No mantengan una postura de enojo cuando en realidad sienten lo contrario. Evaluar desde lo sano lo mejor para ambos. Logran concluir un compromiso laboral que los molestaba. Darle tiempo a las cosas de la vida.



Momento de color: dorado.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Sus posturas con respecto a esa relación afectiva mejora, es positivo para ustedes poder replantearse lo vivido. Una posible reunión laboral que los ayudaría a crecer. Saber que siempre están las posibilidades en las diferentes situaciones de la vida. Todo es posible si es por el bien de todos.



Momento de color: frutilla.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Inician una actividad que puede darles alivio a las tensiones diarias. Su capacidad racional les dará la prueba comprobada de algo que imaginaban. Iluminación e imaginación. Combinar los talentos propios para resolver los problemas da buenos resultados. Tranquilidad.



Momento de color: arándano.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Traten de no perder el buen ánimo por imaginar cosas que seguramente quedarán en su imaginación. Debemos aprender a no arrebatarnos. Su espacio afectivo les dará la alegría del día. Que la simpleza de las cosas sea una búsqueda diaria. Novedades familiares que abre puertas.



Momento de color: zanahoria.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



No se desorganicen en esta jornada en la que el tiempo no les sobra. Traten de realizar los trámites atrasados que deben hacer. Una especial invitación los ayudará a distenderse. Buena jornada para buscar las posibilidades que nos hagan bien. Llamado inesperado que los alegra.



Momento de color: violeta.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Buena jornada para hacer contactos. Traten de golpear las puertas que quieren golpear y no saben cómo. Sepamos que la solución de las cosas las tenemos habitualmente en nuestras manos. Busquen ponerse metas y no permitirse claudicar. Probarse aún fallando, seguir adelante.



Momento de color: verde musgo.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



No posterguen ese encuentro que planeó tener. Su capacidad afectiva se pondrá a prueba y deberán llegar a una conclusión necesaria. Llamado que los ayudará. Siempre hay tiempo pero también el tiempo llega trayéndonos las llaves para poder lograr nuestras metas. No claudiquen.



Momento de color: uva blanca.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Lucha interna por una decisión en el plano laboral que deben tomar. Sus cosas mejorarán en el plano afectivo, traten de aceptar las cosas que sus parejas les reclaman y cedan en lo que saben que deben hacerlo. Saber que no somos los dueños de la verdad es base en la vida.



Momento de color: celeste.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Conquista importante en el plano de las actividades. Serán valorados como nunca, aprovechen las buenas circunstancias. Las relaciones afectivas podrían ser mejor si se permiten compenetrarse con el otro. Saber que estar bien nosotros mismos es bueno para quienes nos rodean.

Momento de color: carmesí.