Horóscopo de hoy, martes 24 de agosto de 2021

Predicciones astrológicas y consejos para hoy martes 24 de agosto de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos este martes apto para renovar sus aspiraciones y poder llevarlas a cabo con personas de su confianza. Sociedades y firmas muy bien. El amor está en una etapa de trance o cambios posibles, sobre todo el modo que tienen de manejarse en pareja.



Momento: de color amarillo claro.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos intenten relacionarse de una manera más natural sin manipular sus modos. Eso no hace falta, uno es el que es. Trabajo en sintonía en el ámbito laboral, a las personas complicadas simplemente saber que son así y no involucrarse en su sintonía.



Momento: de color de color amaranto.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



La pugna por las posiciones en el trabajo es inútil. Alterarse por competir es poner en riesgo nuestros nervios y perderse de un día normal y apacible. Es importante hoy estar atentos a los trámites o llamados que deben hacer.



Momento: de color azulino.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos pregunten sin temor a ser tomadas mal sus inquietudes. Es bueno trabajar la autoestima y funcionar desde una mayor seguridad. La angustia constante nos va transformando. Hay que hacer lo imposible para cambiar el impulso interno.



Momento: de color rosa.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos el día con mucha tensión porque a veces es complicado el mundo del trabajo. Estar de acuerdo siempre es complicado, pero dialogar para acordar es posible. Las desventuras en el plano familiar son habituales, pero para preservar la armonía es bueno ceder.



Momento: de color verde bosque.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



A veces somos nosotros mismos los que hacemos boicot a nuestros proyectos. Probarse no es fracasar, hay que tratar de incluso aceptar cuando algo no nos sale como esperábamos o quisimos. La vida es un constante aprendizaje. Sientan paz.



Momento: de color cerceta.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Sentirán que son espectaculares algunas propuestas de negocios o trabajos. Presten mucha atención a lo que escuchan y lean bien lo escrito. No todo lo que brilla es oro. El amor como para consultar y compartir las dudas. Sientan apoyo.



Momento: de color azabache.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Presten atención escorpianos a situaciones que puedan dispararse en el ámbito laboral. Paciencia y tranquilidad para afrontar lo que para ustedes será alguna injusticia. Hay que poner más entusiasmo en el plano afectivo, demostrar más lo que se siente.



Momento: de color carmesí.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Día para hacerse el rato y plantearse un análisis de qué personas elegimos como parejas. Si ven que la tendencia es que siempre sufren, es porque hay algo negativo a lo que están acostumbrados a vivir. Renovación y ojos abiertos.



Momento: de color celeste.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Agilidad y nuevas soluciones llegando. Se disipan y concluyen asuntos de papeles que les darán alivio. El amor con alguna sensación de rutina que podría empeorar los vínculos. Procuren y apelen ser creativos y tengan ocurrencias que refresquen el amor.



Momento: de color magenta.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Hoy con un martes bastante quieto, respuestas prometidas que no estarían llegando. Apelen a su paciencia y ocúpense de las otras cosas que también esperan, trámites, llamados. Singularidad que les llamará la atención de personas que llegan a sus vidas.



Momento: de color agua.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Sinceridad en el área de las actividades, sabrán cosas que en algún punto les molestaría pero sepamos que siempre es mejor conectarnos con la verdad. Alivio en el plano afectivo, mayor comprensión y trabajo en conjunto. El amor siempre prima.



Momento: de color turquesa.