Horóscopo de hoy, martes 14 de diciembre de 2021

Predicciones astrológicas y consejos para hoy martes 14 de diciembre de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Deberían insistir un poco más para lograr lo que esperan en sus lugares de trabajo. No piensen en la situación general sino en las suyas propias. Lo importante en la fecha sería el ímpetu y la confianza propia. No renuncien.

Momento de color: amarillo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

No se sumerjan en un estado anímico negativo. Traten de separar los sentimientos de la realidad con la que se enfrentan. Una inquietante revelación los aliviará en sus pensamientos. Luchar por uno desde la paz.

Momento de color: verde agua.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Importante conversación con personas del entorno laboral. Sentirán que su talento es reconocido. No dejen pasar la jornada sin realizar los trámites que vienen postergando. Día para ir paso a paso sin lastimar los nervios.

Momento de color: plata.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

A la espera de respuestas que hoy no llegan. No piensen que serán negativas sino que tardan un poco más de lo previsto. No posterguen cita, les hará bien distraerse. No desesperar, aprender a sentirnos más seguros.

Momento de color: malva.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Si no intentan una reconciliación sería difícil que esa persona vuelva a ustedes. Reconozcamos que a veces las cosas dependen de nuestras manos. No quedarse si el impulso es hablar, necesitar decir algo que nos aflige.

Momento de color: ámbar.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

La sensación de soledad deberían manejarla desde el intento de abrirse al mundo. No sintamos que estamos fuera del todo porque la realidad es absoluta e ineludiblemente lo contrario. La premisa en la vida es sentirse bien.

Momento de color: maíz.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Una interesante propuesta surgiría de alguien de influencia en sus lugares de trabajo. A veces debemos ceder en algo para lograr otros beneficios a largo plazo. No se manejen desde negativo, no se cieguen.

Momento de color: anaranjado.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Una importante idea para llevar a la práctica surgirá de la propia inventiva que ustedes tienen. Las cosas que desean llevar a cabo en un futuro no son imposibles, hagan el intento. En la vida hay que probar y probarse.

Momento de color: azul.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Una invitación a la que no podrán dejar de ir. Los asuntos del corazón podrían tomar un giro positivo. Decídanlo. Todo lo que tengan que ver con comienzos estarían en la fecha justa. Muy buena predisposición de hoy ante la vida.

Momento de color: cian.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Logran ampliar su espectro laboral, mayor responsabilidad que les implica mayor desgaste. Traten de racionalizar como bien hacen los nativos de este signo. No olviden que sin sacrificio las cosas no funcionan.

Momento de color: púrpura.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

No se dejen influenciar por aquellos cuyas intenciones son claramente interesadas. Las cosas se sienten, no nieguen la realidad. Hay sentimientos que crecen dentro suyo, no se asusten frente a la sensación de amor.

Momento de color: rosado.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

La justicia afectiva que esperan dependerá de las ganas que ambos pongan, no carguen con todo en sus hombros. No sólo por uno mismo sino por el otro propónganse respetar la libertad y la legitimidad. Noticias que llegan.

Momento de color: cerceta.