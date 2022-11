Horóscopo de hoy lunes 7 de noviembre de 2022

Predicciones astrológicas y consejos para hoy lunes 7 de noviembre de 2022.

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos con buenos ánimos para esta jornada en la que sentirán que tienen energía suficiente para poder hacer sus cosas. El amor dando pistas nuevas y algunos signos de aceptación y ganas de poner esperanza en las relaciones. Momento: de color naranja.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos hoy estén muy atentos a las reuniones o firmas que deban realizar. Aspectación algo austera pero con posibilidades de negociaciones. El amor llegando para algunos, déjense llevar por la intuición que no es leve en ustedes. Momento: de color uva.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Traten de no aislarse en su ámbito de trabajo. A veces pensamos que los demás nos rechazan, pero muchas otras son fantasías propias que se mezclan con miedos o inseguridades. Adelante, compartan sus vidas, no le teman a la autenticidad. Momento de color: crema.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos jornada algo complicada por papeles que no se resuelven, pongan empeño y tranquilidad en las gestiones que realicen. Algo de nostalgia en los corazones por cosas que no hicieron respecto a gestos o conversaciones postergadas. Momento: blanco luna.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos demuestren su don de mando de la mejor forma. Hay veces que el tono subido puede malinterpretarse. Siempre es bueno aclarar las circunstancias confusas. El amor con algún tinte de desilusión, procuren estar tranquilos. Momento: de color plateado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Alguna polémica podría aparecer en el ámbito laboral. Muestren lo mejor de ustedes. Tómense con calma las responsabilidades, no perturben sus nervios, el estrés hace mal. El amor algo complicado, es que no siempre podemos coincidir en todo. Momento: de color ocre.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) A la hora de mostrar la seguridad que tienen librianos frente a determinadas cosas, es elogiable. Si bien la sensibilidad de ustedes es clara, también lo son los principios. Desde la paz, todo se puede, reclamen que serán escuchados. Momento: de color carmesí.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Si reciben una agresión procuren no engancharse ni tomarse a pecho lo que oigan. Nadie está exento de cometer errores, buscar en el otro la causa de los desarreglos emocionales, aliviana y genera más comprensión. Noticias buenas. Momento: verde bosque.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos con mucha voluntad de trabajo, muestran esa capacidad tan positiva que les será reconocida y celebrada. Trabajos nuevos con visión a futuro. El amor en un día festivo, los arqueritos celebran uniones y noticias positivas. Momento: de color rosa.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) No sientan que están atrapados en situaciones complejas. Es bueno dilucidar si los problemas son tan serios, y de serlos, proceder con la mayor tranquilidad posible, optimismo y simpleza. Parejas con diálogo y sintonía. Movimiento de papeles que los aliviana. Momento: de color pino.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos novedades en el área laboral, cierran un ciclo y comienzan otros con diferente energía y capacitación. Es clave lo que dialoguen con familiares, hacer comprender a los demás lo que nos pasa o destacar los errores, es parte del respeto. Momento: de color magenta.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos no estén con tanta preocupación en el plano financiero. Todos tenemos que comprender que los nervios no alteran las circunstancias que ocurren, sino que las complican y no las solucionan. Lunes de conversaciones. Estén atentos. Momento: de color lavanda.