Horóscopo de hoy, lunes 28 de junio de 2021

Predicciones astrológicas y consejos para hoy lunes 28 de junio de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



La jornada se prestará para crear un nuevo proyecto que ayudará a su crecimiento económico en un futuro no muy lejano, esa ayuda se extenderá a los suyos. Alegría que se comparte. Es muy constructivo pensar a futuro.



Momento de color: celeste.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Mantendrán una conversación con alguien que los hará reflexionar en algo que no es fácil aceptar para ustedes. Conversación positiva. Los adelantos en el plano emocional los aliviarán en la carga. Cuanta mayor comprensión tengamos mejor sobrellevamos la vida.



Momento de color: lila.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Pasarán la jornada junto con las personas que realmente quieren. Los compromisos quedarán postergados sin que nadie se vea afectado. La paz interior los deleitará. Sentirse bien y en armonía es maravilloso y hay que estar agradecidos.



Momento de color: melón.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



La esperanza resurge con respecto a las actividades debido a una posibilidad que alguien del entorno les ofrecería realizar. No distraigan el ánimo con sentimientos fatalistas, tengan más fe. Hoy más que nunca recordemos que la fe mueve montañas.



Momento de color: amarillo suave.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Tendrán un día de sumisión en ustedes mismos, los instantes de esa conexión serán casi mágicos. Aprovechen la iluminación y las ganas de crear. Vean en su propio espejo la respuesta de algo que los tiene mal. El punto es volver a uno, volver al origen.



Momento de color: oro.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Se darán cuenta de la necesidad de tener momentos de alegrías compartidas. La integración con otros es incluso hasta un impulso natural inscripto en nuestros propios genes, por eso permitan que su naturaleza fluya. Suelten, liberen.



Momento de color: eucalipto.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Tendrán tiempo de sentarse a replantearse aspectos de la vida afectiva, aquellos que estén sin pareja, no teman encontrar a alguien, dense permiso. Verdad revelada, angustia que desaparece en el área de las actividades. Día especial.



Momento de color: verde agua.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Reunión en la que verán que pueden realizar operaciones que los beneficiarán. Los nuevos puntos de vista con respecto a la forma de encarar los afectos les harán bien. Cuando comprobamos que hay cosas que nos hacen mejorar deberíamos mantenerlas.



Momento de color: ámbar.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Es posible que persona con la que trabajan siente lo mismo que ustedes, anímense a demostrar lo que les pasa. El sol brilla hoy para ustedes. Cuando uno trabaja por el bien de uno aunque no lo sepa trabaja por el de los demás. Pónganse objetivos.



Momento de color: rosa.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Una búsqueda interna los hará encontrar la llave para solucionar una relación que los tiene en ascuas. Las cosas en el plano material mejorarían, comprendan la realidad. El compromiso interno con alguien debe hacerse en coincidencia con el otro y no por favor al otro.



Momento de color: rojo.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Una revelación que incluye un despertar tendrán hoy a partir de una conversación más que profunda con alguien importante. Los sucesos en el plano afectivo serán satisfactorios, comprensión. Hay veces que no podemos ver y otras que vemos hasta lo que no queremos.



Momento de color: azul.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Una alternativa más que entretenida para esta jornada en la que el tiempo juega a su favor. Dispersión y concordancia con los familiares que lo harán sentirse muy bien. El contacto interno con los demás siempre es favorable, el punto es no negarse.



Momento de color: coral.