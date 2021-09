Horóscopo de hoy, domingo 5 de septiembre de 2021

Predicciones astrológicas y consejos para hoy domingo 5 de septiembre de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Positiva jornada con ímpetu en los pensamientos. Se toman la libertad de poder estar contentos y distendidos. Arianos es un buen momento para conciliar, dialogar, avanzar en vínculos afectivos y amorosos. Plenitud.



Momento: de color mandarina.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Domingo con intenciones culturales. Buscarán desde cocinar algo rico a leer libros. Se toman sus ratos oportunamente para internalizar pensamientos y razonamientos. Buen día para ustedes taurinos, con tranquilidad y conexión.



Momento: de color rosa.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Puede aparecer en sus vidas nuevas esperanzas respecto a proyectarse con otros horizontes en la vida. No es un buen día para hacer reaparecer problemas del pasado en el plano familiar. A veces es bueno dejar pasar. Busquen lo bueno.



Momento: de color esmeralda.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos compartirán emociones con personas de su entorno, estarán conectados y armónicos. Si sienten que se equivocaron con algún amigo o amiga, procuren revisar y reconocer que es posible equivocarse. Humildad.



Momento: de color plateado.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos domingo para por lo menos sentarse a tomar aire y observar la naturaleza. Sientan que se limpian de sensaciones molestas o desagradables y que procuran cuidarse y renovarse en las mejores energías que ofrece el Universo.



Momento: de color dorado.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos sentirán que quieren conciliar con aquellas personas a quienes quieren pero que se produjo cierta distancia. Los vínculos humanos, siempre tienen distintas notas tanto de amor como de desencuentro. Ley del perdón.



Momento: de color púrpura.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos se aventurarán en nuevas posibilidades afectivas y se sorprenderán de ustedes mismos al sentir que en el pasado aceptaron cosas que hoy son imposibles. Se liberan y dejan atrás los distintos modos de maltrato. Luz.



Momento: de color plata.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos con la fuerza impecable y la intuición a flor de piel, dilucidan cosas que los tienen intrigados o preocupados. Acepten cambiar y procuren iniciar nuevos rumbos o nuevos vínculos en pro de lograr ser felices. Amistad y amor.



Momento: de color rojo.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Suponer que no encuentran a la persona que buscan no debiera darles molestias internas o pensamientos derrotistas. Abran sus mentes y analicen al propio mundo en su tamaño y dimensión. Todo llega en el momento debido. Tranquilos.



Momento: de color uva.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Cabritas con cansancio acumulado, traten hoy aquellos que no trabajan, hacer algo que los distienda incluido descansar. Consideren que cada uno tiene derecho al descanso y a usar los tiempos libres en pos de sentirse bien. Liberación.



Momento: de color añil.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos, no se sientan insatisfechos. Deberían analizar sus modos de interpretación respecto a la vida y las cosas que les ofrece. Valorar lo que se tiene por menor que sea y celebrar las posibilidades diarias que tenemos todos de superarnos.



Momento: de color azabache.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos, hace tiempo que esperan llamados que competen al plano afectivo. Revisen en cuánto les serviría emocionalmente que vuelvan a ustedes personas del pasado. Sabemos que es difícil decir adiós, pero peor es seguir sufriendo.



Momento: de color lila.